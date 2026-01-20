太子集團34輛「神獸級超跑」拍賣時間出爐 含全球限量20台麥拉倫

全球限量20輛的麥拉倫 Senna LM 也在扣押名單之列，堪稱收藏等級神獸超跑。 （圖為翻攝畫面）





台北地檢署偵辦太子集團涉跨國詐欺及洗錢案，除查扣多筆帳戶與豪宅不動產外，另扣押34輛市值驚人的「神獸級」超跑與名車。北檢已囑託行政執行署台北分署辦理後續變價程序，據了解，首波拍賣暫訂於2月25日舉行，目前全數車輛仍停放於台北市豪宅「和平大苑」地下停車場，由檢方保管中。

檢調指出，太子集團主席陳志涉嫌操控「殺豬盤」跨國詐欺集團，並於多國設立據點進行洗錢漂白，去年10月遭美國司法部起訴，多國司法機關同步展開調查。今年1月6日，陳志於柬埔寨落網，隨後由中國公安部工作組自金邊押解返中。

北檢日前搜索太子集團在台9處據點，查扣不法所得及相關資產總額超過45億元，其中位於和平大苑的地下停車場，赫然停滿一整排頂級超跑，光是車輛市值就突破8.5億元。

檢調清點發現，車款包含被車迷稱為「馬王」的法拉利 LaFerrari、極速可破400公里的布加迪 Chiron「山豬王」、麥拉倫 P1、保時捷918 Spyder、法拉利 SF90、麥拉倫720S、藍寶堅尼 URUS、保時捷 Spyder RS、保時捷992及Taycan等。

此外，還包括全球僅限量20輛的麥拉倫 Senna LM，以及須透過特殊配額才能購買的法拉利 Monza SP2，每輛動輒上億元，堪稱超跑收藏等級。

北檢完成扣押後，已正式交由行政執行署台北分署進行鑑價與拍賣前置作業，初步規劃於2月25日辦理拍賣，但確切時間仍須待鑑價完成及公告程序走完後才能拍板定案。（責任編輯：卓琦）

