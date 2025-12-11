社會中心／綜合報導

北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，有新進展！第4波的搜索，約談6人，更查出集團「三把手」吳逸先，購買四艘豪華遊艇，登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家當負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，不排除他們利用遊艇走私資金。而檢調也發現，吳氏夫妻的女兒是政大高材生，平日上學開賓士代步，生活奢華。

負責管理台灣遊艇業務，太子集團旗下"玄古管理顧問公司"負責人王俊國，被警方帶進北檢時，戴上帽子加口罩，一路低頭不語。

同樣是玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，一併也被帶進北檢問話，穿著綠色外套，香港博高行政人員傅姓女子，以及，香港博高備位董事吳柏毅、妻子吳宜家，紛紛遭到拘提約談。北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第四波搜索行動，全因集團除了拿來贓款，在台灣購買豪宅、豪車，甚至還購入豪華遊艇。

太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）北檢持續偵辦太子集團跨國洗錢案，9號發動第4波搜索，一共拘提6人，查出集團「三把手」吳逸先，購買4艘豪華遊艇洗錢，將遊艇登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，檢調追查金流發現，吳氏夫妻的女兒不僅是政大高材生，平日上學還開賓士車代步。

而這四艘豪華遊艇，據了解長期停在碧砂漁港，案件爆發前，有三艘已經變賣，一艘今年一月就離開台灣，檢方懷疑，遊艇除了娛樂之用，還被充當行動金庫，甚至跨國走私資金。

太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）這起案件，除了玄古管理顧問公司負責人王俊國聲押，其他人通通交保，許晉碩30萬元交保、吳宜家270萬元交保、吳柏毅100萬元交保、遊艇船長80萬元交保，至於行政人員傅姓女子則60萬元交保。

