持續帶您追蹤，太子集團的"遊艇洗錢法"！太子集團砸下10億元，購買四艘豪華遊艇，多次停靠在基隆碧砂漁港，登記在香港博高公司名下，由吳柏毅、吳宜家夫妻檔擔任董事跟負責人，女兒是政大高材生，平日上學開賓士車代步，而負責開遊艇的船長黃慶德，曾獲選〝模範漁民〞，如今卻捲入詐騙案。

一艘黑白相間、相當氣派的豪華遊艇，停靠在基隆碧砂漁港，看似正常不過的交通工具，疑似被太子集團拿來辦趴，也是"犯案工具"。

大庭廣眾下，停在漁港，超級引人注目，檢警懷疑這遊艇另有用途，抽絲剝繭追查，果然不單純。





太子集團4遊輪涉洗錢 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）





太子集團砸下10億元重金，購買4艘豪華遊艇，多次停靠在基隆碧砂漁港，還有人曾在新北八里看過，遊艇通通登記在"香港博高公司"名下，由吳柏毅、吳宜家夫妻檔，擔任董事跟負責人，外傳一家人生活豪奢，政大高材生的女兒，上學開賓士。除了這一家人，負責開遊艇的船長，身分也曝光。





太子集團4遊輪涉洗錢 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）





遊艇船長黃慶德是釣魚高手，臉書上曬出他滿滿出海、捕魚等照片，還曾和藝人KID、邰智源合照過，2017年KID還發文，感謝黃慶德協助釣到人生中最大的魚，甚至今年還剛得"模範漁民獎"，沒想到，卻捲入詐騙案。

太子集團作風囂張，把作案大型證物，放在漁港邊，以為神不知鬼不覺，終究被檢警識破。





