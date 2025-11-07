太子集團45億被抄沒差？「美沒收12位數資產」負責人：小錢

社會中心／徐詩詠報導

柬埔寨太子集團因在台洗錢不法所得，金額高達45億元。其據點遭檢調單位搜索，並18筆不動產、26輛豪車，但45億非法金流曝光對於該集團而言，似乎無關痛癢。先前太子集團負責人陳志，得知美國也針對自家集團扣押142億美元（約新台幣4400億元）消息後，一邊淡定打牌回應旁人「這都小錢啦」。





太子集團45億被抄沒差？「曾遭美沒收4400億資產」負責人淡定打牌：小錢

調查局搜索太子集團據點。（圖／調查局提供）

調查局發現，太子集團為了藏匿跨國犯罪所得，透過在台成立多間公司進行洗錢。查扣項目包括18筆不動產、26輛豪車，其中北市指標豪宅「和平大苑」該集團就購入11戶。豪車方面，包括市價1.6億「馬王」法拉利、市價2億的「山豬王」布加迪、市價1億的麥拉倫，以及市價8千萬台幣的保時捷918，光是上述4輛車總價值就突破5億元。不過，高昂的跑車與豪宅，似乎只佔集團財力的一小部分。

太子集團多量豪車與多間不動產遭扣押。（圖／調查局提供）



根據《CTWANT》報導，陳志首次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，當時皆已商務考察名義入境，但實際上是在台灣吃喝玩樂，出入多間高級餐廳與俱樂部，住處則是指定北市信義區的W飯店。知情人士指出，針對美方認定太子集團為跨國犯罪集團，並正式於10月起訴陳志涉嫌電信詐欺與洗錢，並查扣4400億元現金。對此，陳志得知消息當下正在打牌，旁人也表示「這都小錢啦」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

