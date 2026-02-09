太子集團50億資產遭扣！4大神獸超跑現身 33輛名車公開拍賣

（社會中心／綜合報導）台北地檢署偵辦「太子集團」涉洗錢、組織犯罪及賭博等重大案件，日前大規模清查犯罪所得流向，並向法院聲請扣押裁定獲准，一舉查扣集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個，以及名車、精品等資產，扣押總價值超過新台幣50億元。其中，多達33輛頂級名車將首度公開拍賣，引發各界高度關注。

圖／台北地檢署偵辦「太子集團」涉洗錢、組織犯罪及賭博等重大案件，近日多達33輛頂級名車將首度公開拍賣，引發各界高度關注。（翻攝 法務部行政執行署臺北分署）

為貫徹政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，法務部行政執行署台北分署受北檢囑託，將於3月2日上午在警察專科學校舉辦「聯合打詐宣示儀式暨名車拍賣會」，並開放國內外買家競標，展現政府即時剝奪犯罪所得、填補被害人損失的決心。

台北分署指出，本次拍賣標的為檢察官偵辦太子集團被告陳姓等人涉嫌非法吸金、詐欺案件時查扣的名車，車款陣容堪稱國內司法執行史上最豪華。最受矚目的包括車壇公認的「4大神獸」──BUGATTI Chiron Sport、FERRARI LaFerrari、McLaren P1及PORSCHE 918 Spyder，另還有ROLLS-ROYCE Phantom、LAMBORGHINI Urus等多款夢幻級豪車，吸引收藏家與車迷目光。

圖／Ferrari LaFerrari。（翻攝 法務部行政執行署臺北分署）

為方便國內外潛在買家事前了解拍賣車況，台北分署特別製作中、英文雙語版名車介紹短影音，並已上架於分署官網及官方Facebook粉絲專頁，讓民眾得以線上先行一睹名車風采。

台北分署強調，詐欺與洗錢犯罪嚴重侵害民眾財產安全，政府對此採取「零容忍」立場。透過檢察機關與行政執行機關密切合作，在偵查階段即時扣押並變價犯罪所得，不僅可避免資產貶值，也能讓拍賣所得依法返還被害人或充實國庫，具體落實司法正義。本次選在警專舉辦宣示儀式，也象徵檢、警、調與行政執行體系跨域整合，共同打擊詐欺犯罪。

拍賣當天流程方面，台北分署說明，3月2日上午9時起開放民眾登記與閱覽車輛，至10時止；應買人登記時間至10時20分；10時舉行聯合打詐宣示儀式，拍賣程序預計於10時30分正式開始。

台北分署提醒，有意參與競標者須攜帶身分證件，並準備新台幣50萬元保證金，且僅接受由金融主管機關核准之金融機構所開立的即期支票（抬頭為法務部行政執行署台北分署），不受理現金或信用卡。拍定人須於當日下午2時前完成尾款匯款，詳細拍賣資訊與車輛清冊可至台北分署官網查詢。

