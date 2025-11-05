太子集團8.5億超跑全曝光 「這輛」周董、林志穎都是車主

檢警調昨（4）日大規模搜索太子集團，除了在和平大苑地下室查扣超跑「四大神獸」外，今又曝光一輛超級稀有全球限量20輛的麥拉倫Senna LM，藝人周杰倫與林志穎也是此款車車友。

麥拉倫Senna LM全球限量20部。（圖／翻攝畫面）

檢方查扣太子集團名下產業包括多戶和平大苑豪宅，還有地下停車場停放的大批超跑及名車，其中包括超跑界「4大神獸」布加迪Chiron Sport、法拉利LaFerrari、麥拉倫P1以及保時捷918 Spyder，4台總價就超過5億。

調查局今再公布查扣車輛畫面。（圖／翻攝畫面）

昨天公布查扣車輛畫面。（圖／翻攝畫面）

其他查扣車輛還有法拉利Monza SP2、SF90、296 GTB、麥拉倫765LT、保時捷911 Turbo S、718 GT4 RS、718 Spyder RS及藍寶堅尼URUS，每輛要加數百萬至上千萬，光車子就超過8.5億元。

法拉利Monza SP2。（圖／翻攝畫面）

除了10多輛神獸與超跑外，今日最新曝光畫面中，出現一輛比神獸更稀有的麥拉倫Senna，而且還是全球限量20台LM車型價值1.2億元，號稱「有錢都買不到」，麥拉倫Senna為經典車款，藝人周杰倫與林志穎都是車主，另查扣名單還看到破億元的法拉利SP2。

