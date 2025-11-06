太子集團CEO女特助笑著交保 劉純妤自曝「常接特殊任務」掀熱議

劉純妤因涉入柬埔寨跨國詐欺集團在台洗錢案遭拘提。民眾提供

台北地檢署4日兵分47路大規模搜索，包括太子集團在台11戶豪宅「和平大苑」等47處所，拘提董事長陳志的親信王昱棠、辜淑雯及多名員工、人頭共25人，查扣資產高達45億元。檢方漏夜偵訊後，依《洗錢防制法》、《刑法》詐欺、《組織犯罪防制條例》等罪嫌聲押辜淑雯禁見，其餘涉案人分別以5萬至70萬元不等金額交保，其中自稱「處理過許多特殊且新穎任務」的太子集團助理劉純妤，因亮眼外貌與交保時的甜笑成為焦點。

北檢調查，太子集團為掩飾龐大詐欺所得，在台設立多家空殼公司協助洗錢，並於台北市和平大苑購買11處豪宅及多輛超跑隱匿資金，其中包括價值1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」、古董級Bugatti老爺車及全球限量499輛的LaFerrari。

陳志在台旗下的天旭、顥玥公司分別負責線上博弈開發及客服業務，成為集團博弈基地。美國財政部10月已將太子集團及其9家台灣公司與3名國人列入制裁名單，台灣檢警調也同步展開追查。

另值得注意的是，太子集團財務長李添在台聘僱的助理劉純妤因外貌亮眼、氣質出眾備受關注，她結束偵訊後以15萬元交保離去，臉上仍掛著燦爛笑容，掀起網友論戰。劉女在LinkedIn自介中透露，2016年畢業於奧克蘭理工大學，曾任卡達航空空服員與品牌經理，2018年起擔任太子集團特助，自稱「處理過許多特殊且新穎的任務」。



