太子集團CEO女特助笑著交保 劉純妤自曝「常接特殊任務」掀熱議
台北地檢署4日兵分47路大規模搜索，包括太子集團在台11戶豪宅「和平大苑」等47處所，拘提董事長陳志的親信王昱棠、辜淑雯及多名員工、人頭共25人，查扣資產高達45億元。檢方漏夜偵訊後，依《洗錢防制法》、《刑法》詐欺、《組織犯罪防制條例》等罪嫌聲押辜淑雯禁見，其餘涉案人分別以5萬至70萬元不等金額交保，其中自稱「處理過許多特殊且新穎任務」的太子集團助理劉純妤，因亮眼外貌與交保時的甜笑成為焦點。
北檢調查，太子集團為掩飾龐大詐欺所得，在台設立多家空殼公司協助洗錢，並於台北市和平大苑購買11處豪宅及多輛超跑隱匿資金，其中包括價值1.5億元的Bugatti Chiron「山豬王」、古董級Bugatti老爺車及全球限量499輛的LaFerrari。
陳志在台旗下的天旭、顥玥公司分別負責線上博弈開發及客服業務，成為集團博弈基地。美國財政部10月已將太子集團及其9家台灣公司與3名國人列入制裁名單，台灣檢警調也同步展開追查。
另值得注意的是，太子集團財務長李添在台聘僱的助理劉純妤因外貌亮眼、氣質出眾備受關注，她結束偵訊後以15萬元交保離去，臉上仍掛著燦爛笑容，掀起網友論戰。劉女在LinkedIn自介中透露，2016年畢業於奧克蘭理工大學，曾任卡達航空空服員與品牌經理，2018年起擔任太子集團特助，自稱「處理過許多特殊且新穎的任務」。
更多鏡報報導
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
陳志炫富IG被起底！台灣歌手網紅互動曝光 7000萬天價名錶、千萬威士忌全入鏡
信義雙屍毒品鑑定出爐 6毒混用含「G水」…9億CEO與美甲師來不及掙扎暴斃
其他人也在看
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 22 小時前
助太子集團洗錢二當家辜淑雯收押！卸責中國幹部 案情曝光急賣豪車
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事博弈、洗錢，台北地檢署拘提台灣主嫌王昱棠、二當家辜淑雯等集團成員25人後，聲押王、辜及李守禮、邱子恩、涂又文等5名成員，台北地院今天凌晨先裁定辜女收押禁見，其他4人將陸續開庭。據悉，辜女應訊時裝傻，還將責任都推給陳志左右手、中國核心幹部李添，但檢調查扣辜女手機，發現她慣用「飛機」軟體與集團高層聯繫，且關鍵對話全遭刪除，成為她遭收押主因。太報 ・ 1 天前
太子集團女特助15萬交保燦笑！他點出「1原因」：當然笑著離開
柬埔寨跨國詐團太子集團（Prince Group）在台涉及非法洗錢、博弈案，近日遭檢警調大堆模搜索，豪宅、銀行帳戶、名車遭扣，合計價值高達45億餘元。其中特助劉純妤複訊後以15萬元交保，但她步出偵訊室時竟燦笑，引起外界熱議。對此，財經達人「股人阿勳」分析她燦笑原因，並嘆道「這社會觀感是真的差。」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
太子集團首腦陳志「用人哲學」起底！ 中國人營運、新加坡人管理、台灣人執行
美國宣布制裁柬埔寨太子集團洗錢首腦陳志，他的神秘帝國旋即曝光。檢調查出，陳志當初隨著中國「大國外交」戰略，南向進入柬埔寨發展，創立太子集團後，檯面上化身為「慈善家」，背地裡卻從事博奕、洗錢的犯罪行為。據了解，陳志為了拓展跨國事業，自創一套用人哲學，他將人分為三等，第一等人是與他共同打天下、負責集團營運的中國人，第二等人是幫忙管理的新加坡人，至於第三等人，則是負責執行的台灣人。太報 ・ 18 小時前
桃園南門市場大火 民進黨議員籲市府全面盤點攤商消防安全、電線設備
桃園市議會今(7)日進行市政總質詢，民進黨籍市議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪針對5日晚間桃園區南門市場發生大火一案聯合質詢，要求桃園市長張善政積極督導市府相關單位，全力協助攤商度過難關，同時盤點檢查全桃園市場消防安全，輔導攤商更換電線等設備。 黃瓊慧表示，感謝消防局和警察局漏夜救災和指揮現桃園電子報 ・ 1 小時前
大牙告別5年婚姻恢單4個月 突秀女人味自拍吐心聲：喜歡現在的自己
大牙今（5）日在社群平台Instagram更新動態，上傳一張自拍照，畫面中她臉上有精緻妝容，身穿低胸黑色服飾，好身材若隱若現。不過大牙透露，她在網路上看到一段話，大意是「當你離開一段不再為了對方內耗的關係，你的光才會閃閃動人。」雖然大牙沒有明確指出這段話對她的意義...CTWANT ・ 1 天前
台中飯店睡1晚86元！旅客驚「真的可入住」 全場愣：國旅要復活了
國旅變便宜？一名網友在臉書社團「好想住飯店 好康‧踩雷不藏私」中發布貼文，分享台中市中區一家飯店住一晚只要86元，且地點離台中車站很近，隔天還有早餐可以吃。消息曝光後，讓不少網友感到震驚。對此，業者回應，在輸入價格時少打一個0，價格才從860元變成86元。鏡報 ・ 1 天前
台灣水果王國當之無愧！ 外媒激推1零食「搭飛機首選」
台灣「水果王國」當之無愧！《紐約時報》旗下評選網站《Wirecutter》記者近日盛讚台灣一款水果乾，並表示這是「平凡卻不普通的零食」，是值得帶上飛機的美食。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
太子集團「小秘書正面開大U」交保燦笑全被拍！律師揭內幕：當然開心
社會中心／綜合報導「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺、洗錢，遭到美國檢方起訴、扣住上百億美元資產，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，當天以15萬交保的天旭總經理李添在台女特助意外成為焦點，被捕捉交保後「露齒燦爛笑」轉身離去，反差讓網友看傻眼，對此，常針對社會時事發表見解的律師林智群就吐槽：「她應該是很邊緣的啦！」，並分析背後理由。民視 ・ 1 天前
柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」
柬埔寨「太子集團」涉嫌跨國詐欺洗錢，台北地檢署展開偵辦，發現柬埔寨太子集團負責人陳志，找了台灣友人王昱棠在台發展「台灣太子」，成立多家公司涉嫌違法洗錢及從事線上博奕事業，檢警調組專案小組昨天（11／4）發動47路大規模搜索，拘提操盤手王昱棠在內的23人，不過其中1人成為媒體「嬌點」，她就是豪乳特助劉純妤，學經歷也曝光。太報 ・ 1 天前
夏于喬爸爸要被關了！涉富南斯集團吸金案 遭判2年4月定讞
【緯來新聞網】藝人夏于喬的父親夏世紘因涉入2017年新加坡富南斯集團吸金案，最高法院判決出爐。法官認緯來新聞網 ・ 1 天前
愛爾蘭驚傳獅子出沒！真身曝光成網紅網笑翻
[NOWnews今日新聞]愛爾蘭近日瘋傳有獅子出沒！一隻「激似獅子」的大型動物被拍到走進林地，相關影片在社群媒體上瘋傳，引發民眾人心惶惶。不過，警方調查發現，這隻「獅子」只是造型特別的紐芬蘭犬。據BB...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
太子集團特助性仲介「海量網紅、小模」供高層選妃！遊艇派對奢靡細節曝
柬埔寨太子集團涉嫌跨國詐騙、洗錢案，集團創辦人陳志犯罪重大，台北地檢署日前查扣該集團在台45億元資產，並拘提陳志親信辜淑雯、王昱棠等25人。此外，陳志另一名心腹李添之特助李守禮，曾在台北三大酒店之一工作，認識的女性眾多，仲介李添每月100萬保養酒店妹，還曾包下3艘遊艇並找各國美女，供太子集團高層「選妃」。太報 ・ 19 小時前
超像獅子！森林驚見神秘生物 真面目竟是「Mouse」
根據《BBC》與《The Irish Post》報導，事件發生在10月29日，當時一段短片在社群媒體瘋傳，許多網友驚呼影片中的「金色巨獸」可能是逃脫的野生大貓。愛爾蘭警方（Gardaí）接獲通報後展開搜尋，最終確認真相並在社群平台幽默回應：「如果你今天走進森林，不會遇見獅子，而是這...CTWANT ・ 17 小時前
太子集團性招待「妹頭」是他 仲介百萬包養酒店妹還幫老闆殺價
柬埔寨起家的太子集團是跨國詐騙集團，在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢，台北地檢署已扣押不法所得逾45億元資產，拘提台灣最高階幹部王昱棠等25名被告到案，其中王昱棠的特助李守禮曾是龍亨酒店的經理，負責提供應酬與提供性招待，每年還會舉辦「層峰派對」讓高層選妃，還幫忙陳志的左右手李添「殺價包養酒店妹」，從每月開價300萬砍到100萬，手段高超。鏡新聞 ・ 18 小時前
詐騙帝國太子集團在台洗錢45億！操盤人王昱棠聲押 美制裁2台女交保
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，4日拘提台灣操盤手，天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯，以及被美國列入制裁名單的集團幹部黃婕、施亭宇等人到案。複訊後王昱棠、辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓幹部聲押禁見。至於施亭宇、黃婕皆50萬元交保，其餘被拘提到案的被告15人分別被以3萬至100萬元不等金額交保。另1人限制住居、1人限制出境出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳梅慧冥誕當天「爆乳特助15萬交保」 網嘆：為打詐而死vs詐完開心回家
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，台灣檢警接獲線報後展開調查，查扣集團在台資產逾45億元。而該金額僅是在台灣所查扣到的金額，集團實際犯案據點涉及多個國家，金額達百億美金。北檢拘提主嫌王昱棠等25人到案，經複訊後，涉博弈非法洗錢的天旭公司人...CTWANT ・ 2 小時前
可愛爆擊請注意！「喵星人」入侵引擎室 暖警小心翼翼「抱緊處理」
時序入秋，早晚氣溫偏低，汽車引擎室意外成為「喵星人」溫暖的避風港。新北市板橋區日前就傳出幼貓鑽進車輛引擎室內，受困長達一小時，路過民眾聽見車輛竟傳來陣陣「喵喵聲」，擔心貓咪受傷，立即打電話請警方協助，派出所獲報後派員前往查看，經過不斷搜索與多次嘗試後，終於成功「抱緊處理」，平安將小貓救出。鏡報 ・ 23 小時前
二代健保補充保費改革暫緩 他嘆：說不能倒「但漲保費都說別找我」
衛福部擬改補充保費來補貼健保黑洞，不過旋即引發反彈聲浪，行政院昨晚指示暫緩規劃，廣泛聽取各方意見。對此，中經院院長連賢明認為，應給予部長石崇良願意改革鼓勵，並直言每個政治人物都說健保不能倒，但談到漲保費就雙手一攤說「不要找我」，這樣問題始終未能解決。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前