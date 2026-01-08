社會中心／綜合報導

太子集團的創辦人〝陳志〞，傳出在柬埔寨落網了，但抓人的背後，引發諸多質疑！根據當地媒體報導，陳志落網後，被遣送回中國，但令人納悶的是，陳志明明是被美國通緝，被美方起訴，中國的目的，是不是在保護他？律師分析，中國可能受到國際壓力，加上美國抓走委內瑞拉總統，要抓陳志應該不難，所以感快動作。

太子集團創辦人兼董事長"陳志"，涉嫌從事大規模跨國洗錢、詐欺，引發全球關注，如今最新消息，他已經在柬埔寨落網！

柬埔寨更指出，去年12月，剝奪陳志柬埔寨國籍，但陳志是被美國通緝，甚至被美方起訴，但卻遣送到中國，也讓外界納悶，中方究竟是要保護他，還是制裁？





太子首腦陳志柬埔寨落網遣送中國 法律制裁？掩護共犯？北京偵辦受關注

太子首腦陳志柬埔寨落網 將遣送回中國受審。（圖／民視新聞）





陳志今年38歲，出生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，2015年創立"太子集團"，短短幾年，就能成立龐大的詐騙電信園區，富可敵國，民運領袖盛雪就曾爆料，陳志其實詐騙目的，就是為了幫"權貴洗錢"，盛雪指出，陳志是中國廣東省委書記黃坤明的外甥，更專門為中共福建幫，和習近平姊姊齊橋橋管理財富及洗錢。





藝人春風曾經在網路節目上說，跟陳志借了2億多元的超跑"山豬王"，還爆料陳志在每個國家都有置產，太子集團的詐騙行徑遍及全球，台灣也是他們的洗錢地點之一，如今陳志遣送中國，會不會影響檢警後續偵辦呢？

陳志跨國詐騙一案，恐怕已經衍生成為國際政治角力。





