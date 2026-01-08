社會中心／綜合報導

太子集團的創辦人〝陳志〞，傳出在柬埔寨落網，但抓人的背後，引發諸多質疑！根據當地媒體報導，陳志落被遣送回中國，但他明明是被美國通緝，被美方起訴，中國的目的，是不是在保護他？律師分析，中國可能受到國際壓力，加上美國連委內瑞拉總統都抓了，要抓陳志也不難，所以趕快動作，至於柬埔寨也在清算陳志的相關資產。

太子集團創辦人兼董事長"陳志"，涉嫌從事大規模跨國洗錢、詐欺，引發全球關注，如今最新消息，他已經在柬埔寨落網！

柬埔寨內政部發言人杜速克：「應中國方面請求，柬埔寨執法部門與中方，經過數月聯合調查後，依法將其逮捕並遣送回中國。」

柬埔寨更指出，去年12月，剝奪陳志柬埔寨國籍，但陳志是被美國通緝，甚至被美方起訴，但卻遣送到中國，也讓外界納悶，中方究竟是要保護他，還是制裁？

太子首腦陳志柬埔寨落網 將遣送回中國受審。（圖／民視新聞）

非本案律師黃帝穎：「因為國際上的壓力，尤其看到美國是對於委內瑞拉總統，是給予直接逮捕，擔心陳志會不會被美國拘捕，柬埔寨把這個燙手山芋送到中國去，太子集團跟中國高層官方關係匪淺，到底是給予法律上的制裁，或是給予共犯間的掩護。」

陳志今年38歲，出生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，2015年創立"太子集團"，短短幾年，就能成立龐大的詐騙電信園區，富可敵國，民運領袖盛雪就曾爆料，陳志其實詐騙目的，就是為了幫"權貴洗錢"，盛雪指出，陳志是中國廣東省委書記黃坤明的外甥，更專門為中共福建幫，和習近平姊姊齊橋橋管理財富及洗錢。

太子首腦陳志柬埔寨落網 將遣送回中國受審。（圖／民視新聞）藝人春風曾經在網路節目上說，跟陳志借了2億多元的超跑"山豬王"，還爆料陳志在每個國家都有置產，如今陳志遣送中國，柬埔寨也開始對他的資產出手

柬埔寨國家銀行正式宣布，清算太子集團旗下的"太子銀行"，凍結資產，防止犯罪相關資金外流，並保障合法存戶利益。陳志跨國詐騙一案，恐怕已經衍生成為國際政治角力。

