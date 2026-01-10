太子首腦陳志落網 再查在台經營色情網站招攬賭客

社會中心／綜合報導

隨著太子集團首腦陳志落網，台灣檢調也馬不停蹄展開搜索，發現太子集團除了搞詐騙洗錢之外，甚至還在台灣經營色情網站，主打「看片點數可直接下注」的模式，將賭客引流到博弈網站下注，用黃賭合一的方式拉賭客。

特警一左一右押解嫌犯下飛機，大陣仗戒備不是沒有原因，頭套一拿下，答案揭曉，他就是太子集團創辦人陳志，7號在柬埔寨金邊落網，被遣送回中國。柬埔寨內政部發言人杜速克：「應中國方面請求，柬埔寨執法部門與中方，經過數月聯合調查後，依法將其逮捕並遣送回中國。」儘管美國對陳志發布通緝以及制裁，但柬埔寨當局逮到人後，卻是送到與陳志關係敏感的中國受審，外界分析，這恐怕是給陳志某種程度上的保護。美國司法部指控，陳志利用殺豬盤從事跨國詐騙，巔峰時期每日可進帳台幣9.7億元，早就被美方鎖定，卻被中國截胡，但對於陳志送中，柬埔寨則回應，這是和中國歷經數月偵查的成果，兩國協議後執行逮捕移交，並沒有選邊站。

隨著陳志的落網，台灣檢調單位也馬不停蹄展開搜索，其中這名穿著橘色外套的男子，就是匯致國際公司負責人盧冠安，在境外設立數十家紙上公司，在台開立OBU帳戶，讓詐騙贓款順利匯入台灣，暗中洗錢。太子集團台灣地區負責人王昱堂被羈押後，他的女友詹雯卉，以及特助賴榮駿，也因為找上匯致公司幫忙洗錢，也被檢調盯上，各以50萬元交保。就連太子集團在台經營色情網站也被瓦解，主打看片點數，可直接下注，串聯博弈平台，建立黃賭合一的商業模式，檢方訊後諭令網站負責人、會計等3人，10萬到50萬元交保。





如今太子集團首腦落網，涉案人也一一被逮，陳志沒有了昔日的意氣風發，連同一手建立起的商業帝國也面臨瓦解。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

