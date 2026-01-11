太子首腦陳志被抓、妻沒事？律師見1跡象中共恐有盤算：他還有利用價值

社會中心／施郁韻報導

「太子集團」創辦人陳志遭逮捕，並由中國公安押解回國。（圖／翻攝自微博）

涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」（Prince Group）創辦人陳志，近日於柬埔寨金邊遭逮捕，並由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。對此，律師陳君瑋直指，陳志妻子沒有一起被抓捕，不符合中共打貪腐的邏輯，認為背後恐怕另有盤算，引起議論。

據中國公安部調查，陳志犯罪集團長期在東南亞從事開設非法賭場、實施電信詐騙及洗錢等犯罪活動，情節重大。柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol），表示柬方為了此案花費數月時間進行縝密調查，並等待一項新法律生效，以便在去年12月正式撤銷陳志的柬埔寨公民身分。孫占托強調：「我們是在掌握所有確切證據後，才採取行動。」

律師陳君瑋指出，太子集團核心人物陳志遭逮後，「陳志太太沒有一起被抓捕，不符合中共打貪腐的邏輯，這說明陳志對中共還有利用價值，不會一次滅了他。」

陳君瑋直言，中共要整肅對手，一定是抄家滅族。不可能放著眷屬在外，畢竟他們知道太多祕密了。「整肅薄熙來、整肅令計劃更是連他的兒子都害死。」

對比之下，陳君瑋表示，這代表陳志「後台很硬」，或者他對於中共還有利用價值，例如可以用陳志做為勒索美國的籌碼，畢竟美國扣了陳志許多海外資產，資產背後的秘密如何解凍與取得，陳志都是一把重要的鑰匙，因此陳志的人身安全暫時還能夠保住，「但再過一陣子就難把握了！」

