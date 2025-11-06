太子高層李添2心腹被逮！總價逾4億26輛豪車被扣

台北市 / 綜合報導

柬埔寨「太子集團」，在台灣涉嫌從事博弈、洗錢等不法行為，負責管理台灣業務的中國籍高層李添，培養不少「心腹」，其中專門管理26輛豪車的邱姓司機和李姓祕書，這回也被檢調拘提到案，而據了解，太子在台灣版圖中，規模最大的「天旭」和「顥玥」公司，專門開發博弈網站和客服，過去還曾大手筆抽獎保時捷等名車，不過這兩大公司，卻沒被列入美國制裁名單當中。

帥氣超跑，一台接著一台從地下室被開出來，這些要價不菲的名車，本應在路上奔馳，如今卻一一進了贓物庫，因為這些全是太子集團，用來洗錢的收藏，甚至還有專人保管。

廣告 廣告

戴上帽子口罩，雙手上銬被帶上車，他是太子集團高層李添的在台專屬司機，邱姓司機是李添心腹，工作只須管理26台豪車，過去是應徵公司司機，後來成了老闆專屬，月薪超過7萬，另一名李添的心腹李姓特助，經常幫忙高層籌備PARTY，風波一傳出，還涉嫌變賣名車，而太子旗下公司，還有多名工程師涉案。

警方VS.顥玥科技員工說：「趴下，不要動，全部離開座位。」警方荷槍實彈攻堅，這裡是太子集團，在台公司之一顥玥科技，公司裝潢乾淨明亮，實際卻在做博弈客服涉嫌詐騙，而在台北101內，有太子台灣旗下最大公司「天旭國際」，全盛時期將近400名員工，雙B名車保時捷都是獎品之一，豪砸上千萬祭出大獎，就是為了招募員工，但仔細看這些工作，全是為了開發博弈網站，如今公司被抄，但奇怪的是這兩家太子在台公司，沒被列入美國制裁名單。

記者VS.太子高層李添李姓祕書說：「你有幫詐騙集團洗錢嗎。」據傳李添已經兩年沒入境台灣，這回心腹也接連落網，檢警持續追查，要將台灣太子集團撤底瓦解。

原始連結







更多華視新聞報導

太子集團在台洗錢！ 檢調發動搜索 查扣45億資產

太子集團在台洗錢45億！ 辜姓二當家羈押禁見

太子集團在台洗錢！ 檢調發動搜索 查扣45億資產

