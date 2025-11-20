「太子」洗錢案新進展！第二波3人聲押禁見、5人交保

尼爾公司負責人（左）與財務主管（右）。（圖／東森新聞）





北檢追「太子集團」跨國洗錢案，針對在台子公司，展開第二波搜索，調查發現，子公司幫忙處理帳務、繳豪宅房貸，但這些都是不法金流。檢調總共約談8人到案，其中被二度約談的尼爾公司負責人，上次以100萬交保，這次被聲押禁見。

記者v：「知道自己在替詐騙集團工作嗎？」捲入太子集團案，二度被移送婦訊，他是尼爾公司的林姓負責人。

記者：「是不是負責幫忙管理豪宅？」眼神空洞不發一語，上回100萬交保，這回直街被聲押禁見，而被約談的總共有8人。記者：「你們有沒有想過，是為太子集團處理不法金流。」

太子集團在柬埔寨從事電信詐騙，把台灣當成隱形洗錢基地，除了買下26輛名車，還砸了38億購入和平大苑11戶豪宅。檢調追查有新進展，雖然太子集團的子公司尼爾創新，沒被美方列為制裁名單，但疑似在台協助太子集團，把境外資金轉匯繳交給其他8間空殼公司，幫忙繳「和平大苑」的房貸。

尼爾公司林姓負責人涉案情節提升，不僅負責處理帳務，甚至可能直接聯繫過集團高層。檢調兵分8路針對太子集團的兩間子公司，尼爾和天旭，啟動第二波搜索，其中包含尼爾公司負責人和2間財務主管，都被聲押禁見，其餘員工則是分別以30到50萬交保。

為詐騙集團工作，如今全部捲入其中，恐都淪為洗錢共犯，檢調要深入追查。

