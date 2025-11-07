太子5幹部僅她30萬交保！管和平大苑等豪宅助脫產 北檢要抗告

太子集團和平大苑管理人凃又文（右）獲法院裁定30萬元交保，離開法院時以外套遮臉。

柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢，案經美方揭露後，發現太子在台也設有據點，台北檢調主動偵辦，搜索47處所、拘提25人，扣押資產逾45億元，在台負責人王昱棠、人資長辜淑雯及2名幹部都遭北院裁定羈押禁見，負責管理太子北市豪宅和平大苑等資產的凃又文，則以30萬元交保，對此，北檢今（7日）表示將提抗告。

柬埔寨起家的太子集團，涉嫌透過加密貨幣詐騙、線上博弈等方式，進行跨國洗錢，檢方4日兵分47路、拘提25人，訊後聲押太子集團在台灣最高階幹部王昱棠、人資長辜淑雯、幹部邱子恩、特助李守禮、幹部凃又文等5人，北院開庭裁定，凃又文昨（6日）以30萬元交保，其餘4人則收押。

廣告 廣告

太子集團在台擁有北市和平大苑等11戶豪宅，由凃又文負責管理，集團涉詐消息曝光初期，凃又文涉嫌協助移轉公司款項移，並回報警方已進入和平大苑查公司豪車，也因此高層有時間移車避免查扣。面對凃又文獲保，北檢今（7日）表示將提抗告。

除了4名在台幹部遭收押外，檢方還查出，幕後操盤手是新加坡籍陳秀玲，被視為主嫌陳志大帳房，台灣金流都得先經過她，不過由於她和陳志一樣人都在海外，想要抓到人，恐怕只能透過國際合作。





更多《鏡新聞》報導

美查扣柬埔寨詐騙首腦上千億 3台女、9公司涉案北檢分案偵辦

詐騙百萬贓款藏員林站廁所被撿走 天兵車手出包團滅11人遭逮

碧潭誘騙小姊妹下水溺斃 生母自認罪人「喪盡天良」遭判16年6月