太崩潰！高市早苗大選史詩級勝利 中國外交部臉色凝重「撤回台灣有事言論」

中國外交部發言人林劍警告日本當局應走和平發展道路，而非重蹈軍國主義覆轍。（翻攝自紫荊網）

日本第51屆眾議院大選落幕，現任首相高市早苗帶領的自民黨取得空前勝利，不僅單獨斬獲316席，超過總席次465席的三分之二，若加上執政盟友日本維新會，席次更高達352席，穩坐絕對多數地位。

高市早苗本人更以88.7%的驚人得票率輾壓對手，顯示其強硬國防政策與「台灣有事就是日本有事」的立場獲得日本選民高度支持。相比之下，反對該主張、被視為親中派的眾議員岡田克也則在本次大選中落選。

面對高市早苗政權穩固，中國外交部今（9日）在例行記者會中展現強烈不滿。發言人林劍在回應日本媒體提問時，臉色凝重地宣稱，雖然選舉是日本國內事務，但結果反映出的「思潮、動向與趨勢」值得國際社會深思，並以「殷鑑不遠，不可不察」警告日本當局應走和平發展道路，而非重蹈軍國主義覆轍。

針對高市早苗多次發表的涉台言論，林劍再次敦促日方撤回相關說法，並正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益與反擊反華勢力的決心堅定不移。他更批評日本內部的「極右翼勢力」若恣意妄為，必將遭到國際社會的迎頭痛擊。

此外，對於高市早苗在選後受訪時，針對參拜靖國神社問題表示「正在努力創造環境，目標是讓周邊各國理解並向捐軀者致敬」的言論，中國外交部也火速反擊。林劍指出，靖國神社是日本侵略戰爭的精神工具，涉及中日關係的政治基礎。他強調，今年適逢東京審判開庭80周年，日本應在此重大歷史問題上謹言慎行，以實際行動與軍國主義徹底切割，而非在背信棄義的道路上愈走愈遠。

