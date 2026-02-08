太巧了吧？ AIT三會盧秀燕後 賴清德8日台中閉門便當會

美國在台協會（AIT）高層近期三度密集拜會台中市長盧秀燕後，總統兼民進黨主席賴清德今（8日）也將親自前往台中召開閉門便當會。由於時機太過敏感與巧合，外界解讀為賴清德提前鎖定盧秀燕為2028年最大潛在對手，因此拉高選戰格局，將年底台中市長選舉定調為個人連任保衛戰的前哨戰。

總統兼民進黨主席賴清德1個月內頻頻到台中。（弘道老人福利基公會提供）

地方人士研判，盧秀燕將屆滿８年市長 任期，頗獲各界好評，不但是國民黨目前實力最強的領頭羊，卸任台中市長後，有可能提早布局經營全台，極可能是賴清德連任之路的最大挑戰。

近半個月內，AIT處長谷立言（Raymond Greene）與執行理事藍鶯（Ingrid Larson）3度密集拜會盧秀燕，外界認為美方觀察台灣未來政治領袖動向的意圖不言而喻。

就在谷立言2月6日剛與盧秀燕再度同框後，賴清德隨即安排今天展開一個月內第4度訪台中的行程，而且異於往常，列為不公開行程。

據指出，賴清德中午將前往民進黨台中市長提名參選人、立委何欣純位於南屯區的市政辦公室，與黨籍台中市立委、議員及地方士紳、綠營樁腳超過50人進行閉門座談。

據指出，賴清德近期頻繁以造訪台中，席間極力推薦已獲提名的市長參選人何欣純，除了拉抬聲勢，更隱含透過中央資源鬆動盧秀燕陣營地方勢力的意圖；也因為這場閉門便當會恰好接續在AIT高層3度拜會盧秀燕之後，似有凸顯綠營繼續執政的企圖心與重要性，政治意涵備受關注。

