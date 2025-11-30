太巧！ 小黃警局前翻車 9小時後又一台小黃側翻

小黃和隔壁轎車擦撞側翻。（圖／東森新聞）





北市文山區辛亥路四段，一輛小黃和隔壁轎車擦撞，側翻滑行，倒在路中，幸好運將沒有受傷，但碰巧的是，這已經是轄區分局同一天第二起小黃側翻車禍。

小黃經過和一旁車輛擦撞，下秒翻覆90度，仔細看當下，小黃和隔壁轎車碰撞時等了好大一下，整台車側翻滑行，往前幾公尺才停下來。

車禍發生在29號上午9點多，台北文山區辛亥路四段上，警方調查28歲駕駛要變換車道時，和小黃發生碰撞，導致小黃側翻，駕駛都沒有受傷，車禍肇責還有待釐清。不過同一天凌晨，文山區也有一台小黃翻覆，還是在文山第二分局門口，小黃左轉時，疑似沒有注意到行人庇護島自撞翻車。兩起車禍都是小黃運將，還都是相同姓氏，歲數也差不多，也讓員警直呼，真的太過巧合。

