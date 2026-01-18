太帥了！玉木宏奪巴西柔術銅牌 「一招腕鎖」獲大會認證

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本「千秋王子」玉木宏日前參加巴西柔術大賽，成功奪下銅牌，讓現場驚呼聲連連。

玉木宏參加的是在葡萄牙里斯本舉行的2026歐洲柔術錦標賽，項目為Master 4(46至50歲)的紫帶羽量級，主辦單位國際巴西柔術(IBJJF)在IG也PO出玉木宏參賽的英姿，以及評審舉起他手宣布獲勝的瞬間，並稱讚他給對手廣田信壽一記很棒的Wrist lock(手腕鎖)。

只是準決賽上，46歲的玉木宏對上第一號種子，儘管展現不屈不撓的精神，但最後仍敗北，以第三名作收。

其實去年8月，玉木宏在參加活動時透露，自己學習巴西柔術已經長達6年，當時就表示除了工作之外，現在都把時間花在接送孩子以及練習巴西柔術上，平常會訓練，也會參加比賽，也希望能夠參加比賽留下好成績，已經成為他最新的挑戰。

