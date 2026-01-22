太帥了！ 精品時裝秀 王嘉爾、孔劉齊聚巴黎

法國巴黎時裝周登場，眾星雲集。（圖／翻攝自微博@王嘉爾）





法國巴黎時裝周登場，眾星雲集！王鶴棣、王嘉爾、徐明浩等「中國3帥」，還有孔劉，最讓人驚喜的是，韓國天王GD權志龍也現身法國，原來要參加慈善晚宴，也看出GD的國際地位和影響力。

上身穿著小香風外套，下身穿著白色長褲，雙手插兜站在閃光燈下，給攝影師一頓猛拍，大陸男星王鶴棣現身巴黎LV時裝周。除了站在Spotlight底下，王鶴棣也靠著欄杆給攝影師拍照，把巴黎的城市風光，配上自己都收進鏡頭了。

同時現身巴黎的還有一頭金髮戴著棒球帽，藍色襯衫咖啡色領帶配上西裝套裝，隨著閃光燈，揮著手向粉絲走來，韓團SEVENTEEN的中國成員徐明浩，同時他的身分也是LV的形象大使。

黑色皮外套和微喇叭褲，聽到粉絲喊他，就熱情對粉絲隔空飛吻的中國男星王嘉爾也同時現身巴黎。中國3帥現身巴黎同時亮相，一張帥臉的背後，是另一張帥臉，也讓粉絲大飽眼福。

最讓人想不到的，還是這位。頭戴粉色棒球帽，配上墨鏡，白色高領配上亮紅上衣，外面套上咖啡色風衣，疊加式穿搭也別具一番風味。韓國天王GD也現身巴黎，看到在門口等待他的粉絲，龍哥也是熱情揮手，向粉絲打招呼。

不過他為的不是時裝秀，而是巴黎時間22日，GD在體育館要出席黃金硬幣慈善晚宴。同時GD也是唯一一位，連續2年出席受邀韓國藝人，再次看到了天王GD的地位和國際影響力。眾多明星同時現身巴黎，也讓當地空氣都飄出香噴噴好聞的味道。



