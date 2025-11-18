太帥遭盜圖15年！健身教練如「愛情詐騙代言人」 檢察官也上當

身為健身教練的斯科特．科爾（Scott Cole）照片遭盜用，宛如愛情詐騙的「代言人」。圖／翻攝畫面

近年越來越多愛情詐騙，詐騙集團甚至有心人士盜用男性或女性照片，在網路編制悲慘、雄心壯志故事交友，騙取金錢，美國加州63歲的斯科特．科爾（Scott Cole）表示，身為健身教練的他，原以為只是幫助人們鍛鍊身體，卻在近15年來成了數百起愛情詐騙的「代言人」，無奈表示被冒用照片後，檢舉這些惡意帳號也沒有幫助。

美國加州63歲的斯科特．科爾（Scott Cole），身為健身教練的他，照片在近15年間不斷被有心人士盜用，在Instagram、TikTok、X、LinkedIn、Facebook等社群媒體都可見其蹤影，甚至化身企業老闆、專案經理、工程師等身分。

斯科特表示，「我的肖像被用來做了非常可怕的事情」，有心人士利用斯科特照片，在網路聯繫女性，一點一滴聊天，彷彿就在身旁陪伴，就這樣慢慢贏得了她們的信任，隨後再編制一場悲劇，向被害人索求上千美元賠償，或是聲稱創業需求，向被害者尋求資金。

斯科特接著說道，許多被害人因為無法籌得大量金錢走投無路，或是找到他本人聯繫方式後，才發現是詐騙帳號；斯科特坦言，也因為如此，為了避免更多人是受騙，自己還會上網找自己遭盜圖片，檢舉不肖人士，更曾向臉書寫信要求刪除。

Scott Cole遭盜用圖片化身愛情騙子。圖／翻攝畫面

不過社群盜用資料氾濫，有時向官方檢舉也不一定會有結果，向聯邦調查局提交了報告，但調查局也無法平息事件，斯科特認為，這種盜用圖片、騙取愛情的手法相當卑鄙，宛如一場永無止境的「打地鼠遊戲」。

然而美國聯邦貿易委員會在2023年就發布一項研究，指出2022年有近7萬美國人報告遭遇愛情詐騙， 受害者損失總計達13億美元，就連曾任副地方檢察官艾琳．韋斯特也是受害者。

對此斯科特向美國廣播公司（ABC）坦言，這種詐騙手法「真的看不到盡頭」，雖然「那些有能力阻止這一切的人，不會阻止它」，仍盼科技能夠盡快發展到能夠阻止詐騙叢生的地步；美國特勤局也建議，易受騙的社群媒體使用者不要向任何未曾謀面的人匯款、分享個人資訊或開設銀行帳戶。



