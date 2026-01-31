太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍

娛樂中心／蔡佩伶報導

小S一度要下跪陳漢典，讓對方嚇壞連忙撐住她。（圖／翻攝自YT）

男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今也是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。

從網友曬出《康熙來了》經典畫面可以看到，當年小S發現陳漢典新書內容有提及到母親起初很在意他在節目上被「欺負」，對此，小S表示「我今天當場跟你下跪」，正當穿著短裙的小S準備跪下時，嚇壞的陳漢典連忙撐住她，一度讓小S呈現懸空狀態，荒謬場面也讓一旁的蔡康永笑翻。

廣告 廣告

事實上，陳漢典這幾年不只演藝事業發展得很好，還宣布娶回女星Lulu，日前兩人舉辦婚宴，眾多演藝圈大咖皆有出席，雖然小S當天沒有參加婚宴，不過仍準備10萬禮金的超厚紅包，甚至在紅包袋上親筆寫下祝福，讓網友看了相當感動。

陳漢典趕緊把小S拉起來。（圖／翻攝自YT）

更多三立新聞網報導

昔開幕碰上疫情！琳妲餐酒館撐6年爆收攤 本人證實揭「關鍵主因」

女星斷聯前夫多年...聽兒脫口：我沒有爸爸 心疼發聲：不知生父長相

女星懷孕9月「子宮破裂」送醫搶救...寶寶胎死腹中 她爆哭懇求1事

資深男星市場買菜身影全被拍...昔喊「女友都被媽媽罵跑」成黃金單身漢

