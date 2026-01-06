太平區住宅火警 中市即刻啟動安置與證件補辦

太平區長-右一-市議員黃佳恬-左三-及在地里長第一時間趕赴現場關心

台中市太平區5晚發生住宅火警，火勢延燒8戶，並造成周邊約20餘戶停電，1名民眾嗆傷送醫，所幸無生命危險。民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉後，第一時間指示市府團隊啟動安置與關懷作業，太平區公所昨晚已先行協助5人入住旅館、6人依親安置，6日上午太平戶政事務所並前往現場，主動協助受災民眾補辦身分證、戶口名簿及健保卡，減輕災後負擔，全力穩定市民生活。

吳局長指出，昨晚太平火警因風勢大，迅速向一旁蔓延，總計有8戶遭波及。市府團隊不分晝夜持續投入災後關懷，太平區長陳柏宏昨晚第一時間趕赴現場關心災情，並協調各單位即時提供協助，市議員黃佳恬、太平區里長聯誼會長張雅芳、興隆里長張閔南、福隆里長黃楷能及永隆里長張立緯等也到場協助安撫民眾。昨晚總計協助5人入住旅館、6人依親安置，另約40名住戶在確認住宅結構安全後返家休息；停電部分則由台電持續搶修，全力加速今晚全面復電。

此外，昨晚太平區公所主秘李愛國也代表盧市長前往醫院慰問受傷民眾，親自致贈慰問金，傳達市府溫暖關懷；今日一早，陳區長也偕同興隆里長張閔南前往慰問因救災及疏散過程中受傷的民眾，感謝其義行並給予關心支持。

太平戶所主任王琇昤-右三-今早率同團隊前往現場-設立行動戶政窗口-協助民眾補辦證件

吳局長進一步表示，部分受災戶反映身分證及健保卡於火災中燒毀，市府即刻啟動跨機關服務，太平戶所主任王琇昤今早率同團隊前往現場，設立行動戶政窗口，主動協助補發國民身分證、戶口名簿，並透過一站式通報系統協助補發健保卡，同時專簽免收規費，減輕受災家庭負擔，讓市民在最需要的時刻獲得即時協助。

太平戶所主任王琇昤也感謝現場熱心鄰居主動提供桌椅協助設置臨時服務櫃檯，在市府團隊與社區居民公私協力下，讓災後現場充滿溫暖與互助力量。王主任也提醒，民眾因身心障礙、長期臥病、傷病或行動不便無法外出者，皆可向戶所申請到府服務，戶政人員將依實際需求提供協助，確保民眾基本權益與生活所需能即時獲得照顧。

太平區長陳柏宏表示，公所後續將持續掌握消防鑑定及災損情形，結合社政、民政及相關單位資源，提供必要的生活扶助與關懷服務，陪伴受災市民走出災後陰霾、儘早恢復正常生活。市府也將持續用行動守護市民，讓每一位市民在困境中都能感受到政府即時、溫暖且可靠的陪伴。

陳區長-黃議員偕同興隆里長張閔南前往慰問因救災及疏散過程中受傷的民眾

資料來源：台中市政府民政局