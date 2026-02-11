太平區啟動春節守望相助慰問 區長陳柏宏代盧秀燕慰勞巡守辛勞

黃佳恬議員區長等慰問守望相助隊。林重鎣





隨著農曆春節將至，為確保市民能平安度過春節假期，「115年加強重要節日安全維護工作」於2月9日正式啟動。太平區公所於10日晚間，由區長陳柏宏代表市長盧秀燕，會同太平警察分局保安民防組組長賈昌驊前往區內各里守望相助隊進行春安慰問，致贈慰勞金與物資，感謝隊員們在寒冬深夜中守護鄰里安全的無私奉獻。

本年度安全維護工作為期15日（2月9日至2月23日），太平區公所特別規劃於春節前夕走訪興隆、福隆、黃竹、德隆、長億、永成、中興、宜欣、中山、新坪、新高及新光等12隊守望相助隊。區長陳柏宏率領民政課長李文武及公所同仁，將象徵感謝的慰勞金與賀禮親手交至隊員手中，並轉達盧秀燕市長的關懷與「馬到成功」的新春祝福。

廣告 廣告

慰問現場氣氛溫馨熱烈，各里隊員展現出高昂士氣。太平區長陳柏宏表示，守望相助隊是社區治安最重要的一道防線，感謝隊員們捨棄與家人團聚的時間，在寒風中穿梭大街小巷，協助警方維護地方治安。

各里隊長及里長對於區長與民政團隊在春節前夕親臨第一線加油打氣表示由衷感謝，並承諾會落實巡守任務，讓社區居民都能安心過好年。

慰問活動並由立委江啟臣服務團隊秘書黃日寬、立委何欣純服務處主任廖冏勳、黃佳恬議員、蔡耀頡議員、張玉嬿議員、台中市工策會林家興副總幹事、中山里里長閻泰利、臺中市屯區警察消防關懷協會理事長張書華等多人共同到場致意。





更多新聞推薦

● 美方關切藍白頻擋國防特別預算 賴清德盼立院年後盡速通過 鄭麗文提兩個標準