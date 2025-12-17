挹注逾4千萬元！ 太平區清潔隊新廳舍啟用 盧秀燕：獻給英雄的新年禮物。

台中市政府挹注4,128萬元興建的太平區清潔隊新辦公廳舍，今（17）日正式啟用。市長盧秀燕主持典禮時表示，清潔隊員是最基層也最重要的勞動者，是默默付出的英雄。正逢新年將至，新廳舍的落成，是送給太平清潔隊的一份新年禮物。在大家的支持下，隊員們未來必將全力以赴，為台中市的環境清潔與市民服務投入更多心力。

盧秀燕表示，太平區清潔隊原址，舊隊部是鐵皮屋結構，夏天悶熱如烤箱，冬天寒冷，在這樣的環境中辦公相當辛苦。原建築自民國83年使用至今，已不敷使用，市府全額編列預算改建，以提升同仁辦公品質與服務效率。

環保局說明，新廳舍A棟為雙層辦公空間與會議室；B棟設有資源回收站及簡易維修廠，用於垃圾暫存、分類與車輛保養。周邊搭配綠地規劃，實現廳舍公園化並整合辦公與資源回收站功能，從規劃到完工克服許多挑戰，終建成符合現代需求的專業基地。