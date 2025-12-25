太平區聯合行政中心115年 啟用

台中市政府投入總經費逾6.8億元興建的太平區聯合行政中心，主體建物已於今年9月順利竣工，目前正進行室內裝修工程，預計於115年5月底正式啟用。市府民政局長吳世瑋表示，新行政中心以「現代化、智慧化、永續化」為核心理念，不僅改善長年廳舍老舊與空間不足問題，更將引領太平區公共服務全面升級，為超過20萬名市民帶來更高品質、有效率的行政體驗。

吳世瑋指出，市府以「新建築領航、舊廳舍重生」作為整體規劃主軸，透過新舊空間相互串聯、功能互補，實現行政升級、社區活化與世代共融的多重目標。太平區聯合行政中心為地下2層、地上5層建築，設有公共托嬰中心與便民服務窗口，同時，強化調解委員會空間，設置8間獨立調解室及2間法律諮詢室。此外，行政中心規劃115席汽車停車位與189席機車停車位，並配合市府停車空間共享政策，未來於非上班時段將開放部分車格供民眾使用，有效紓解周邊停車壓力，提升整體生活機能。