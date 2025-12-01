太平國兒運中心 運動新地標

↑太平國民暨兒童運動中心開幕。 （記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

由台中市府「全額自籌」逾六億元，打造全國最大且結合戶外十一點七公頃坪林森林公園，營造森林中運動的太平國民暨兒童運動中心，一日盛大開幕營運，市長盧秀燕表示，太平國兒運是「全國最大公立健身房」，未來也將持續提供良好服務，讓太平與台中持續進步。

盧市長強調，台中市今年已有豐原、清水與太平三座國民運動中心啟用，其中太平中心位處快速成長的太平區，試營運一週即吸引三點五萬人次，顯示運動需求強勁。

太平國兒運全由市府自力完成，場館規劃女性與銀髮專區、溫水泳池、兒童樓層、森林公園式環境及全國最大公立健身房，並提供多元球類設施與課程。

運動局指出，台中是全國唯一有兒童運動中心的城市，太平國兒運設有室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、兒童池；還有時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，以及功能性銀髮樂齡專區、女性專區、紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，同時設置多功能教室、桌球區、兒童遊戲區，以及可容納八面羽球場兼一座全場籃排球場的綜合球場，撞球區、低空瑜珈與靜態課程教室等特色空間，提供多元的運動選擇需求。