太平國兒運開幕 盧秀燕：全國最大

台中市太平國兒運中心1日正式開幕營運，市長盧秀燕（前排右五）大讚該場館是「全國最大公立健身房」 。（馮惠宜攝）

台中市太平國民暨兒童運動中心（太平國兒運中心）1日正式開幕營運。這座全國唯一結合兒童專屬樓層的運動場館，位於坪林森林公園內，打造「森林系」沉浸式運動環境。市府投入6.1億全額經費興建，市長盧秀燕自豪表示，這是「全國最大公立健身房」，場館試營運7天吸引超過3.5萬人次，顯示太平及周邊區域運動需求旺盛。

盧秀燕表示，她上任後規畫18處國民運動中心，今年已有豐原、清水及太平3座完工啟用，明年北屯中心也將落成。太平國兒運中心的落成象徵市府對太平及周邊地區的高度重視，並將成為市民健康生活的新據點。運動局說明，該中心共4層樓，以「國民暨兒童」概念設計，2樓規畫兒童專屬樓層，提供安全、多元的兒童體能設施，打造「森林裡的冒險基地」。

1樓設有25米、8水道室內溫水泳池，附蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓提供器械皮拉提斯、飛輪、高空瑜珈及兒童運動區；3、4樓為體適能中心，包括銀髮樂齡專區、女性專區、拳擊區、八角競技擂台，多達160多台頂級器材。3樓另有多功能教室、桌球區、兒童遊戲區及8面羽球場兼1座全場籃排球場的綜合球場；4樓設撞球區、TRX教室及低空瑜珈、靜態課程教室，滿足多元運動需求。

值得一提的是太平國兒運中心採BOT委外經營，市府要求合理收費、優質服務，更規畫「女性游泳月票」放寬為40天期限，以照顧女性生理期的使用需求。而場館於11月24日至30日試營運期間，湧入超過3.5萬人次使用，除了太平居民，北屯、大里、豐原等地民眾也紛紛前來體驗。