太平國小女足蟬聯全國冠軍 踢出帶得走的生命韌性

臺東太平國小女子足球隊學生

臺東縣太平國小女足隊憑藉負責且勇於挑戰的運動精神，由教練曾靜怡與謝承雅帶領，於全國學童盃足球錦標賽展現強大實力，連續兩年蟬聯女子四年級組冠軍，曾靜怡教練表示，球隊除了磨練球技，也引導學生學習團隊合作與負責任的態度。



作為足球競賽的常勝軍，太平國小輝煌戰績的背後，並非單靠高強度的訓練，更多的是對基本功與品格教育的長期堅持，曾靜怡教練強調，「教育最重要的是讓孩子學習帶著走的能力，例如守時、對自己負責，以及凡事盡心盡力的處事態度。」

廣告 廣告



這份體育精神也在教練之間薪火相傳，謝承雅教練曾是曾靜怡老師的首屆學生，在完成臺灣體育運動大學的學業後，毅然選擇回到母校貢獻所長，她以過來人的經驗鼓勵孩子，「在場上要大聲溝通並勇於嘗試，不要害怕失敗」，她也提醒孩子珍惜當下，因為出社會後會發現，能單純踢球是一件非常幸福的事。



面對未來的挑戰，隊員們持續投入訓練，絲毫不懈怠，學生林若晞分享心路歷程時提到，「輸球時雖然會難過，但我會提醒自己改掉壞習慣，下次就有機會贏回來」；學生胡彥彣則展現對足球的熱愛，她表示四年來的球員生涯收穫了珍貴友誼，更立下志向要踢進世界盃，朝國手目標邁進。



對太平國小的孩子而言，足球場不僅是競技場，更是學習人生態度的教室，從學會負責、有效溝通到磨練面對失敗的勇氣，展現了運動競技中最珍貴的品格光輝，學校也期許，這群小將能帶著師徒相傳的堅毅精神，在充滿希望的綠茵草地上，勇敢踏出追逐夢想的每一步。