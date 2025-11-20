太平國民暨兒童運動中心11/24起試營運搶先體驗

室內溫水游泳池。

▲室內溫水游泳池。

台中市太平國民暨兒童運動中心附設最大體適能空間！將於11月24日至30日搶先試營運，試營運期間，全館預約免費使用開放！運動中心位於11.7公頃的坪林森林公園內，融入森林地景設計，並打造全國國運中最大達390坪的體適能空間，將成為親子共融、環境友善的特色運動中心。市府運動局誠摯邀請市民朋友搶先體驗，沉浸於森林中的運動場館「森林裡的冒險基地」，以「全場館體驗、全場館優化」概念，讓喜愛運動的市民享有更多、更便利的運動機會，為12月1日正式營運啟用揭開序幕。

運動局長游志祥表示，太平國兒運規劃大量開放空間，同時保有視覺穿透性，以「森林裡的冒險基地」為主題，結合「森林、女性、兒童」等元素，呼應在地運動特色，場館興建經費達6.1億元，為地上4層建築，設施多元齊全，包括游泳池、體適能中心、綜合球場、兒童及女性與樂齡運動空間等，滿足市民多樣化需求，打造全年齡友善運動空間。

運動局指出，太平國兒運1樓設有25米、8水道的室內溫水游泳池，並配置蒸氣室、烤箱、SPA池及兒童池；2樓規劃時下最夯的器械皮拉提斯教室、飛輪教室、高空瑜珈教室及專屬兒童運動空間，提供不同年齡層的使用需求運動環境。3、4樓皆設有體適能中心，包含安全及陪伴的功能性銀髮樂齡專區、嶄露健康美的女性專區、能紓壓且專業的拳擊區與八角競技擂台，總計多達160+頂級器材，在森林綠意環抱中重新定義力量訓練的秘密基地。