太平媽獎勵警察十傑 福興宮警察節送暖挺治安
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】警察節前夕，西螺福興宮今(12)日舉辦警察節慶祝活動，第三度頒發「太平媽績優員警獎勵金」，公開表揚10位優秀警察人員，感謝西螺分局長年協助宗教活動、維護地方治安與交通秩序。廟方除頒發獎金及獎狀，更加碼贈送紀念禮品，向基層員警致上最高敬意，展現警民同心守護家園的力量。
西螺福興宮警察節表揚10位績，感謝守護地方治安的辛勞付出。(記者廖承恩翻攝)
警察是社會安定的重要基石，而宗教則是撫慰人心的重要力量。西螺福興宮多年來與雲林縣警察局西螺分局保持密切合作，每逢太平媽祖文化祭、端午關懷、中元普度、寒冬送暖等大型活動，員警總是全力投入交通疏導、安全維護及秩序管理工作，讓活動得以順利推展，也讓信眾能安心參與各項宗教與公益盛事。
西螺福興宮董事長楊文鐘表示，警察工作全年無休，無論烈日酷暑或深夜寒冬，始終堅守崗位守護民眾安全。福興宮自2024年首創「太平媽績優員警獎勵金」，就是希望透過具體行動表達對基層警察的感謝與支持。今年邁入第三屆，除持續頒發獎勵金與獎狀外，也特別準備象徵平安吉祥的「太平有象」抱枕及專屬Polo衫，希望讓員警感受到來自信眾與社會各界的肯定。
楊文鐘指出，警方長期協助廟方各項活動，不僅維護活動安全，更展現服務熱忱與專業精神。尤其大型宗教活動期間，員警經常需要投入大量警力執行交通管制與秩序維護工作，默默付出的身影有目共睹。透過表揚活動，不只是獎勵績優同仁，更希望提升警察榮譽感與團隊士氣，鼓勵大家持續為地方治安奉獻心力。
福興宮加碼贈送紀念禮品，祝福員警執勤平安、工作順利。(記者廖承恩翻攝)
西螺分局長吳誌權表示，感謝福興宮長期關心警政工作並支持公益事務，這份來自民間的肯定對基層同仁而言別具意義。警察肩負維護治安、交通及服務民眾的重要責任，未來將持續秉持專業與熱忱，全力守護民眾生命財產安全，也期待透過警民合作，共同打造更安全、更安定的生活環境。
福興宮表示，太平媽祖慈悲護佑眾生，而警察則以實際行動守護社會安寧，兩者共同守護地方的平安與幸福。藉由警察節表揚活動，不僅向辛勞付出的警察同仁表達敬意，也希望凝聚更多正向力量，讓警民攜手同行，共同守護西螺、守護雲林，為地方發展注入穩定而溫暖的力量。
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