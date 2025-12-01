太平媽祈福自行車挑戰賽登場 雙路線騎旅結合信仰吸引千人參與

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】2025「福興宮太平媽祈福自行車挑戰賽」將於11月30日盛大登場，由西螺福興宮主辦，以「騎旅×祈願×信仰」為主軸，首度推出103K挑戰組與50K休閒組雙路線，吸引上千位自行車愛好者報名參與。活動結合宗教祈福與運動挑戰，起終點均設於香火鼎盛的福興宮，期盼參賽者在太平媽庇佑下，一路騎出祝福、迎向心願成真。

2025「福興宮太平媽祈福自行車挑戰賽」將於11月30日盛大登場。

開幕典禮邀請雲林縣副縣長謝淑亞、立法委員張嘉郡及地方代表到場團拜，為參賽者獻上平安祝禱。主辦單位表示，希望以行動讓民眾在騎行中貼近土地，在信仰裡找到力量，讓騎乘不僅是一場挑戰，也是一次內心向光的祈福旅程。

2025「福興宮太平媽祈福自行車挑戰賽」將於11月30日盛大登場。

本次雙組別路線設計兼具挑戰性與親民性。103K挑戰組串連雲林、彰化、南投三縣市，包含深受車友喜愛的139縣道起伏路段，適合想突破體能與意志的進階車友；50K休閒組則以平緩路線搭配田園鄉道，適合親子、初階車友與信仰巡禮騎乘。兩組皆從福興宮出發並返回，象徵在太平媽庇護下完成屬於自己的祈願之路。

2025「福興宮太平媽祈福自行車挑戰賽」將於11月30日盛大登場。

路線除自然風光豐富，也以文化串連，包含穿越象徵連結的重要地標──西螺大橋，並經過福榕宮、受天宮等宮廟與補給站，每一段騎乘都兼具祈福與祝福意義，讓參賽者在風景與信仰中找到前進的力量。

董事長楊文鐘表示，這場活動不只是自行車賽，更是結合文化、運動與信仰的全民祈福旅程。

為紀念挑戰組的精神，本次特別打造限量「西螺大橋紀念款車衣」，以橋身意象貫穿正反面，象徵跨越三縣市的勇氣與信念，更代表太平媽守護下的文化旅程。主辦單位期盼車友透過車衣延續這份感動，讓祈願之路的記憶陪伴日常。

福興宮董事長楊文鐘表示，這場活動不只是自行車賽，更是結合文化、運動與信仰的全民祈福旅程。每一次踏板的轉動都是前進、都是祈願、也是祝福，讓參賽者把平安與力量帶回生活，成為面對未來的勇氣。

