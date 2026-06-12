太平媽端午送暖不間斷 西螺福興宮攜手台中福華捐愛心粽助弱勢

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】擁有三百多年歷史的西螺福興宮秉持太平媽慈悲濟世精神，攜手台中福華大飯店共同舉辦端午公益送暖活動，於12日捐贈愛心粽及多項關懷物資，將節慶祝福送往弱勢家庭及需要協助的族群，希望讓更多民眾感受到社會溫暖，安心歡度端午佳節。





捐贈儀式於西螺福興宮舉行，由西螺福興宮董事長楊文鐘、台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒及雲林縣警察局西螺分局分局長吳誌權共同見證。此次捐贈內容包含愛心粽、滴雞精、雪蛤燕窩飲及堅果花椒醬等多項生活物資，透過實際行動關懷弱勢族群，將社會善意送進地方每個角落。

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楊文鐘表示，西螺福興宮長期秉持太平媽護佑眾生、關懷社會的精神，希望藉由端午公益活動，將宗教信仰力量轉化為具體行動，陪伴需要幫助的民眾，讓更多家庭感受到來自社會各界的支持與關懷。





台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒表示，飯店愛心社多年來持續推動公益服務，結合企業與員工力量投入社會關懷，此次與西螺福興宮攜手合作，不僅傳遞端午節慶祝福，更是企業落實社會責任的重要實踐，期盼藉由公益行動，將互助、關懷與共好的精神持續擴散。





西螺分局分局長吳誌權指出，感謝地方信仰團體與企業共同投入公益服務，以公私協力方式照顧弱勢族群，展現社會正向力量，也讓端午佳節更具溫暖與意義。









除了公益送暖活動外，配合一年一度警察節即將到來，西螺福興宮也持續舉辦警察節慶祝活動，感謝雲林縣警察局西螺分局長年協助廟方各項活動及地方治安維護。今年更第三度頒發「太平媽績優員警獎勵金」，遴選10位績優警政人員予以表揚，希望提升基層員警士氣，並祈求太平媽庇佑地方平安、社會安定。





楊文鐘表示，西螺分局及所有基層員警多年來全力協助端午關懷、中元普度公益、寒冬送暖及太平媽祖文化祭等大型活動，維護交通秩序與活動安全，讓各項盛事得以順利圓滿舉行。自2024年首創「太平媽績優員警獎」以來，除頒發獎金及獎狀，今年更加碼贈送「太平有象」抱枕及專屬Polo衫，象徵太平媽守護員警執勤平安，庇佑地方祥和。









吳誌權表示，感謝西螺福興宮長期支持公益與警政工作，警方未來也將持續守護地方治安，提升居民生活品質，並與社會各界攜手打造更安全、更溫暖的生活環境。





此次活動結合地方信仰、企業資源與公益關懷，不僅是一場物資捐贈，更是愛心與善意的傳遞。西螺福興宮與台中福華大飯店也表示，未來將持續投入公益服務，延續太平媽慈悲濟世精神，為地方注入更多溫暖力量。