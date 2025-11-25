太平媽馬拉松動員萬人祈福 西螺警火線宣導「不違規、不受騙」護您一路平安回家

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】「太平媽祈福馬拉松」日前在西螺盛大登場，吸引萬名跑者齊聚福興宮前廣場。雲林縣警察局西螺分局同步啟動交通安全與反詐騙宣導，結合人潮熱度，以最貼近日常的案例提醒民眾「不違規、不受騙」，守護每一位參與者平安抵達終點。警方強調，近期道路事故與普發一萬元引發的假訊息詐騙急遽上升，亟需民眾提高警覺，把安全習慣內化成每日行動，避免因一時大意而成為意外或詐騙集團的目標。

馬拉松現場熱鬧滾動，西螺警方特別走入人群，以接地氣方式推廣交通安全，並展示最新詐騙手法示例卡。許多跑者駐足詢問，氣氛活潑又具警示效果。警方指出，活動期間外地跑者眾多，透過面對面宣導，能即時消弭可能的違規習慣，也能將最新詐騙資訊快速傳遞出去，讓參賽者帶著祝福與知識回家。西螺分局更強調，安全並非只靠執法，而是建立在每個人都願意多注意一秒、多提醒一步的日常中。

警方將複雜的交通觀念整理為「三大關鍵習慣」，希望人人都能記住並落實：

第一、騎車戴好安全帽，不是裝飾品是救命罩。

不少騎士為方便只戴半罩、沒扣帶，甚至完全不戴。警方表示，許多頭部重傷事故都是因安全帽未正確配戴而無法保護。

第二、行人守規矩，馬路不是伸展台。

行人雖有路權，但仍須走斑馬線、遵守號誌、不滑手機，才能真正保障自身安全。

第三、轉彎三秒前打方向燈，是禮貌更是責任。

警方統計，未打方向燈導致的路口擦撞事故比例高居不下，一個輕忽就可能造成兩輛車、兩個家庭的傷害。

近期政府推出普發一萬元政策，各式假簡訊、假網站、假客服詐騙全面升溫。警方指出，詐騙集團最擅長「趁你想領錢時讓你賠錢」，且手法快速翻新，包括惡意連結、假冒官方網頁、誘導到 ATM 或網銀操作等。警方強調：「政府不會主動發簡訊叫你點連結、不會要求你提供帳密，也不會叫你操作匯款。」只要有人說需要「認證、驗證、更新資料」才能領普發金，就是百分之百詐騙。

為讓民眾一眼看穿詐騙話術，警方在現場將反詐精髓濃縮為「四不原則」，只要記得，就能有效防堵大多數假訊息：

❌ 不點擊可疑連結

❌ 不填寫帳號密碼與個資

❌ 不匯款、不操作 ATM 或網銀

❌ 不轉傳來源不明訊息

警方提醒，民眾若有疑慮，寧可多查一通，也不要冒一次風險。只要保持警覺，一萬元就不會變成詐團的「進帳」。

西螺分局表示，交通安全與反詐騙從不是冷冰冰的口號，而是攸關每個家庭幸福的生活細節。警方將持續走入社區、廟口、市集與大型活動，與民眾一起打造更安全的生活環境。同時呼籲，若遇到可疑訊息、電話或網站，請立即撥打 165 反詐騙專線 查證，也可上「打詐儀錶板」查看最新詐騙案例，避免成為下一個受害者。警方強調：「只要大家多一步查證，我們就能一起守住這座城市的平安。」