太平山今延後至8點開園

太平山國家森林遊樂區內宜專一線八點五公里處昨（七）日清晨發生邊坡落石崩塌，林業及自然保育署宜蘭分署即時啟動封閉措施，並調度人員與機具投入搶修。直至昨（七）日下午二點單線搶通，進行單線雙向管制。然而，考量仍需進一步確保邊坡穩定，八日將延後至八點開園，以保障遊客安全。

宜蘭分署提醒，近期山區雨後地質鬆動，請民眾密切注意太平山即時路況與園區公告，並遵從現場人員指揮，以確保安全。後續最新進展將持續公告，敬請民眾留意。