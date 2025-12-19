太平山元旦延後開園！遊客迎曙光告吹

宜蘭縣太平山是欣賞日出的絕佳地點之一，但考量道路邊坡不穩定等因素，明年元旦並未提早開放入園。（本報資料照片）

為迎接新年元旦，當日前往宜蘭縣太平山的遊客可獲得「2026新年紀念編號書籤」，往年元旦會提早在凌晨3時開園，讓遊客趕在清晨6時許看到日出，但受到園區道路崩塌、整治工程影響，元旦開園是上午7時30分，只有提前在跨年夜入住太平山莊的幸運兒，才有機會看到新年第一道曙光。

林保署宜蘭分署所轄的太平山國家森林遊樂區，是欣賞日出的絕佳地點之一，不少遊客會在元旦當天，前往海拔將近2000公尺的太平山莊等待日出。由於從售票口到山莊約要1小時車程，宜蘭分署配合元旦迎曙光，開園時間會從上午6時提早到凌晨3時。

廣告 廣告

元旦迎曙光雖然受到交通管制影響，但林保署宜蘭分署仍循例贈送入園遊客限量的紀念書籤。（林保署宜蘭分署提供）

不過，園區內宜專一線7K及8.5K因崩塌、整治工程交通管制，考量遊客行車安全，宜蘭分署將開園時間延至上午7時30分，元旦也沒有提早開園。宜蘭分署表示，目前道路邊坡仍不穩定，如在凌晨3時開園，視線不佳會有安全上的疑慮，所以元旦當日維持在上午7時30分開園。

宜蘭分署說，園區的翠峰山屋暫停營業，約有150人預約在跨年夜入住太平山莊，成為有機會在太平山看到新年第一道曙光的幸運兒。

因開園時間延後，其他遊客無法欣賞到太平山上新年第一道曙光，但宜蘭分署循例贈送限量的「2026新年紀念編號書籤」，元旦日第1位入園的遊客還會加碼贈送太平山文創商品福袋1份。

雖然少了元旦迎曙光，但宜蘭分署說，太平山森林遊樂區可以欣賞到雲海，也有見晴步道等景點，以及人氣十足的蹦蹦車，歡迎民眾在元旦假日蒞臨太平山，感受山林清新的氣息，迎接嶄新的一年。

更多中時新聞網報導

NBA盃》文班亞馬復出領軍 馬刺逆襲雷霆

MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者

楊婷婭組心動宇宙傳遞愛無性別