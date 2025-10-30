太平山公廁榮獲優質公廁銀質獎

太平山入口公廁榮獲優質公廁銀質獎。（圖：林業保育署宜蘭分署提供）

林業保育署宜蘭分署所轄的太平山國家森林遊樂區，於日昨獲頒宜蘭縣政府「一一四年度優質公廁考評—觀光地區及風景區類銀質獎」，肯定分署在自然環境中持續維護良好設施管理與清潔品質的努力。由宜蘭縣環保局長許嘉琦主持頒獎。林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄代表接受。

宜蘭分署表示，此次獲獎是全體同仁與現場維運團隊共同努力的成果，未來將持續精進遊樂區各項設施管理，打造乾淨、安全且具森林意象的遊憩環境，讓「太平山的每一步」都成為旅人難忘的美好體驗。

得獎的公廁位於遊樂區入口，是旅客進入太平山的第一印象。分署在設計上融入自然景觀與建築美學，以開放、通風及友善使用為核心理念，並落實清潔巡檢與設備保養，確保設施乾淨、舒適且與周邊森林和諧共融。

太平山國家森林遊樂區是國內高人氣的森林旅遊勝地，每年吸引大批國內外遊客體驗生態旅遊與四季景觀。宜蘭分署持續提升遊憩服務品質，除強化公共設施維護，也推動環境教育與永續旅遊，讓民眾在享受自然之美的同時，感受友善、潔淨的如廁環境。