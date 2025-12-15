太平山凍到剩3度！遊客無視告示牌違規露營 志工趕到人已不見

櫻花秘境登篙林道禁搭帳棚，竟然違規紮營。（圖／TVBS）

強烈冷氣團席捲全台，使各地溫度大幅下降，民眾紛紛穿上厚重禦寒裝備以抵禦寒意。宜蘭太平山海拔約2000公尺處出現濃霧，溫度僅有3度，體感溫度更低，與平地溫差明顯。氣象署凌晨4點多發布低溫特報，北部及東北部地區氣溫約11至13度，南部及花東約14至16度，新竹關西更降至7.1度，創下當日最低溫。雖然天氣寒冷，太平山及宜蘭員山的燈篙林道仍吸引不少遊客前往。

櫻花秘境登篙林道禁搭帳棚，竟然違規紮營。（圖／TVBS）

太平山區因日前邊坡坍方，先前僅開放部分園區，15日早上7點半才全面恢復開園。園方表示，後續將繼續強化坡面工程，並實施交通管制以確保遊客安全。儘管冬季東北季風增強，仍有許多遊客不畏寒冷前往賞景。與此同時，宜蘭員山的燈篙林道也成為遊客新寵，這條步道兩旁種植各種櫻花，每年2至3月都會綻放成櫻花林，雖然目前尚未到花期，但已有遊客前往踏青。

廣告 廣告

然而，在燈篙林道發生了違規露營事件。有民眾15日早上前往健行時，發現在山頂處有人搭起一頂綠色帳篷，帳篷外還擺放著鞋子。該民眾嘗試勸導帳篷內的人，但對方沒有回應，只好通知園區志工。等志工抵達現場時，帳篷已經不見蹤影。其他民眾表示，由於當地有公告禁止露營，應該遵守相關規範，做一個守法的公民。

燈篙林道促進會總幹事林建成呼籲遊客不要在該區域露營。他強調，雖然這裡是公有地，促進會沒有強制執法權，但仍希望露營的朋友們能夠配合規定。林建成表示，儘管目前沒有明確法條規定露營就會被開罰，但園區由促進會負責管理，志工們希望大家能共同維護山林環境，遵守禁止露營的規定，以保持自然環境的整潔與安全。

更多 TVBS 報導

入冬首發低溫特報！ 週一晨最冷 竹苗體感剩下6度

天冷氣溫變化大！醫授3招保呼吸道健康 1穿衣法正確保暖

天氣／溫差超有感！明日清晨最冷 「這2天」日夜恐差近10度

冷氣團發威「雲街」現蹤！鄭明典曬1圖：冷高壓偏南的特徵

