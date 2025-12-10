太平山加強宜專一線8.5K坍方搶修 12/11-14僅開放鳩之澤溫泉區

太平山為加強宜專一線八點五K坍方搶修，十二月十一日至十四日僅開放鳩之澤溫泉區。（圖：林保署宜蘭分署提供）

▲太平山為加強宜專一線八點五K坍方搶修，十二月十一日至十四日僅開放鳩之澤溫泉區。（圖：林保署宜蘭分署提供）

太山國家森林遊樂區內宜專一線八點五K處近期上邊坡持續發生坍方，林業保育署宜蘭分署雖進行緊急搶修，恢復單線雙向通車，惟連日持續降雨有造成崩塌坡面持續鬆動之虞，為降低災害擴大，確保行車安全，宜蘭分署將於十二月十一-十四日進行崩塌路段坡趾設置鋼軌樁，並加設鋼板及防護網，強化邊坡防護措施。

太平山相關訊息請民眾可上官方網站及FB粉專查詢，宜蘭分署持續性更新最新交通資訊。園區入口售票站洽詢電話0三-九八0九六一九。

因施工期間將進行打設鋼軌樁等作業，所產生振動恐增加邊坡不穩定風險，為維護行車安全，該路段全面暫時封閉，園區局部休園四天，僅開放至鳩之澤溫泉區，十二月十日至十四日不提供住宿；入園門票及停車費以原收票價五折計收；國光客運暫時停駛；開園時間調整為上午八時。