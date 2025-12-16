太平山區內宜專一線7K進行道路災後復建 115年3/3-4/30局部休園

太平山區內宜專一線七K進行道路災後復建，一一五年三月三日至四月三十日局部休園。（林保署宜蘭分署提供）

太平山國家森林遊樂區內宜專一線七K處，今年一一四年四月三十日因豪雨發生路基嚴重流失近三十公尺之深度，林業及自然保育署宜蘭分署旋即投入搶修，並規劃二階段因應措施。前於五月七日完成第一階段搶通，維持單線雙向通車至今。為提升道路安全，宜蘭分署與專業團隊及專家學者共同合作完成第二階段路基復建工程設計，並於十一月完成招標作業，預計明年一一五年啟動實質工程，以完成恢復雙線通行為目標，期間自三月三日至四月三十日因施作鋼軌微型樁，該路段需全面封閉，因此太平山局部休園約二個月，僅開放至鳩之澤溫泉區，而每日開園調整為上午八時，入園門票及停車費調為原收費五折，國光客運僅行駛至鳩之澤。

太平山相關訊息民眾可上官方相關網站查詢，宜蘭分署將持續性更新最新資訊。太平山官方FB粉絲團https://www.facebook.com/tps100.forest

太平山國家森林遊樂區官網https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp 台灣山林悠遊網https://recreation.forest.gov.tw/

電話洽詢專線太平山服務站(0三-九八O九八O五)、入口售票站(0三-九八0九六一九)。

宜專一線7K是位於太平山入口售票站及鳩之澤溫泉區過後之路段，因明年進行該路段路基復建工程，預計工期約一年，前期的三月三日至四月三十日因崩塌路段需施作鋼軌微型樁，大型機具長駐現地，考量施工安全之周轉空間及時間，因此，該期間太平山園區將局部休園，僅開放至鳩之澤溫泉區；而中間、白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點及其周邊步道等，皆暫時封閉。