太平山區內道路宜專一線8.5k坍方交通暫時中斷 預計下午2點搶通

▲太平山區內道路宜專一線八點五k坍方交通暫時中斷，上午七時三十分啟動封閉措施，同步進行搶修，預計下午二點搶通。（林保署宜蘭分署提供）

太平山國家森林遊樂區內宜專一線八點五公里今（七）日清晨發生坍方，造成道路雙向受阻，林業及自然保育署宜蘭分署於上午七時三十分啟動封閉措施，並同步進行搶修，預計下午二點完成單向通行。

太平山相關訊息請民眾可上官方網站及FB粉專查詢，宜蘭分署持續性更新最新交通資訊。

宜專一線八點五k處的坍方初步估計崩落於道路之土方高度約二公尺，造成長約四十公尺路段受影響。宜蘭分署目前已投入搶修作業，並持續監測邊坡穩定狀況，以加速清除坍方及恢復道路通行，目前預計下午二點可恢復單線雙向通行。

目前區內遊客為12/6住宿遊客一三一人，已提醒暫緩下山，由山莊提供必要性服務及協助，七日預訂上山遊客已通知可至鳩之澤溫泉區或調整遊程。