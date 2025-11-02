太平山區養豬被檢舉 台中再添2高風險場

台中市副市長鄭照新指出，接獲檢舉有人在太平山區養豬，台中市再添二高風險場。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中傳出非洲豬瘟，迄今十一天全國嚴防疫情擴散，一日起進入第三階防疫，全力嚴守疫情鎖在台中爆發疫情的單一養豬場；台中原列管五十五處高風險場，但有民眾檢舉太平山區出現六頭山豬，市府緊急調查發現是有人圈養豬隻，緊急列入高風險場，另再往前追溯個案場，再查出一家「關聯場」，列管高風險場增至五十七處；台中市府強調，目前每日監測高風險場未有異樣。

中央前進應變所強調，針對跟案例場有關的「關聯場」或是案場週邊五公里豬場或台中市自行認定的關連場，均須高度監測豬隻健康，防疫人員須每日實際到場了豬隻相關健康並予及即時處理。

農業部常務次長杜文珍說，一日台中市有民眾通報太平山區發現六頭飼養山豬，市府已立即啟動處置，另新增一處關聯場也同步進行防疫。她強調，非洲豬瘟防疫需全民合作，中央地方將持續緊密配合，全力防堵疫情擴散。

台中市太平山區有民眾私養六頭山豬，農業局昨日深夜前往現場做環境糞便採樣，經檢驗非洲豬瘟病毒皆為陰性。（記者陳金龍翻攝）

台中市副市長鄭照新表示，疫情進入最後階段，中央與地方正全力合作，採取最高強度的「清零防疫」措施。第三階段起，市府每日持續訪視全市一百五十三處豬場，高風險場也由原本五十五場增加至五十七場，顯示防疫標準全面加嚴。新增的高風險場包括為提高防疫標準，因此增加一個高風險場；另一處是太平區圈養六頭山豬的豬場，市府已納入嚴格管理。

鄭照新並指出，截至十月三十一日，化製車跟車採樣、活豬抽檢及廚餘檢驗結果皆為陰性，顯示防疫成效穩定。另針對案場管理與精進防疫措施，為維持現場原貌、避免干擾ＰＣＲ採樣，市府已擴大封鎖範圍並實施交通管制，嚴禁非防疫人員進出。同時與中央協調，在霧峰與后里優先設置電圍籬，沙鹿與文山兩處亦完成會勘，將儘速施工。

台中市農業局表示，市府接獲通報太平山區有民眾私養六頭山豬，立即於昨日深夜前往現場做環境糞便採樣，經中興大學初篩實驗室檢驗，非洲豬瘟病毒檢驗皆為陰性，該豬場已增列為高風險豬場，農業局已派人到現場進行圍籬檢查與加固作業，因山豬為具有攻擊性之動物，已責付管理人圈養加強管理，另也會每日派員至現場訪查動物健康情形，注意山豬場周邊環境清潔問題。