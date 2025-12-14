太平山十五日恢復開園 宜專一線實施整點放行

太平山宜專一線崩塌處15日起整點放行十分鐘。（太平山國家公園提供）

記者張正量／宜蘭報導

林業及自然保育署宜蘭分署表示，因太平山國家森林遊樂區內宜專一線八點五公里處上邊坡近期持續發生坍方，分署已分兩階段進行整治作業。第一階段配合園區局部休園，十四日完成鋼軌樁及防護網加固崩塌坡腳，並恢復單線雙向通車。

宜蘭分署指出，為銜接第二階段工程，將針對風化土層崩塌面施作噴凝土型框加強坡面束制作業。考量施工安全及行車動線需求，宜專一線施工路段自每日八時至下午五時，採整點放行十分鐘之交通管制措施。此外，自即日起園區開園時間不分平、假日，暫時統一調整為上午七時三十分。

由於交通管制點位於太平山國家森林遊樂區入口售票站後方，介於園區入口、中段及鳩之澤溫泉區之後，園方提醒欲前往白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等景點之遊客，務必留意整點放行的通行時間，以利行程安排。相關最新開園及交通資訊，民眾可至太平山國家森林遊樂區官方網站及臉書粉絲專頁查詢，宜蘭分署將持續更新相關訊息。