太平山及玉山今早降雪 合歡山冰霰、冰雹齊下

雲霧中冰霰不斷落下，大地變成一片銀白世界，受大陸冷氣團影響，全台氣溫明顯下降，宜蘭太平山國家森林遊樂區26日清晨氣溫約1°C，一早6時半開始間歇性降下冰霰，10時許開始降雪，約有100名遊客入園追雪。

太平山遊客說：「很興奮又很冷。」

太平山莊經理阮名揚表示，「太平山國家森林遊樂區於今早6點半左右，有間歇性下起了冰霰，這邊提醒要入園的遊客，要注意自身的保暖以及地上的濕滑。」

管理員認真向登山客提醒注意事項，雪霸國家公園武陵四秀的桃山山屋與新達山屋也降下瑞雪，積雪約4公分。

再往南走，玉山主峰線與玉山北峰也在6時半左右降雪，但並未完全覆蓋地面，玉山國家公園管理處提醒，登山一定要攜帶雪地裝備。

玉管處副處長邦卡兒．海放南呼籲，「玉山主峰線沿途雪況還有結冰、結霜的現象，我們這邊呼籲山友如果上山，一定要攜帶相關的雪地裝備。」

台14甲線水晶宮路段路面都被冰霰覆蓋，鏟雪車掛雪鍊出動，合歡山地區松雪樓清晨氣溫只有1.3°C，持續降下冰霰加冰雹，大小約0.1至0.2公分。

氣象署表示，26日受到冷氣團與水氣影響，平地最低溫出現在新北石碇，只有10.1°C，北部宜蘭2000公尺以上、中部花蓮3000公尺以上高山都有機會降雪。

氣象署預報員葉致均預估，「今天來講，中部、花蓮3000公尺以上，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山，可能還是會有一些降雪或是固態降水的情況出現；到明天之後，可能就是在中部以北跟宜蘭、花蓮3000公尺以上高山，可能還是會有一些降雪的情形。」

降雪情況有機會持續到27日，但冷氣團也隨之開始減弱，僅剩東北部迎風面會有一些雨勢，另一波天氣變化則要等到下週二（30日），才會有東北季風報到。