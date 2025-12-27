太平山回溫降雨！ 鳩之澤溫泉.蹦蹦車站仍湧人潮

宜蘭縣 / 綜合報導

今(27)日是週末假日，大批遊客把握時機衝上太平山想追雪！不過因為冷氣團減弱、氣溫逐漸回升，今日在宜蘭的太平山沒有冰霰和降雪，山上還下著雨，但遊客們依舊不減興致，當地的鳩之澤溫泉依舊湧入不少人到場煮雞蛋、煮玉米。另外，太平山的蹦蹦車站人潮更多，列車穿梭在雲霧間也成了另類的美景。

穿著厚外套戴毛帽，遊客一位接著一位接連搭上蹦蹦車，今日一早不少人湧入太平山，連旁邊停車格都一位難求，記者張小媛說：「不只是這邊的車輛越來越多了，在蹦蹦車這邊的人潮也非常多，很多人一大早就來這邊排隊買票了。」

不畏低溫早起排隊就是為了一睹這幅美景，看看山林間雲霧繚繞，列車穿梭其中彷彿仙境，沒有雪霰也別有一番滋味，看看這群來自新竹的學生就是臨時起意熱血衝上山。太平山遊客說：「說走就走啊，對，說走就走，凌晨決定，都還沒想到要去哪裡，看到脆文有那個下雪，然後直接衝上來，青春只有一次，來了不是。」

來都來了就算沒追到雪又有什麼關係，雖然今日冷氣團減弱逐漸回溫，但清晨的太平山莊，體感依舊只有2度，雨勢忽大忽小，不少遊客都躲在室內吃早餐，等著吃飽喝足再出發，太平山遊客說：「我有拿超大塊的(冰霰)。」記者VS.太平山遊客說：「(摸起來是什麼感覺)，冰死了，就可以做剉冰。」太平山遊客說：「他穿好多件喔，我穿一百件。」

寒氣逼人的低溫之下，衣服要穿夠肚子也要填飽，來到鳩之澤溫泉區，熱騰騰霧氣不斷冒出，遊客手中的竹簍裝滿自己帶的玉米和水煮蛋，頂著寒風煮食物暖和身體，也成了最特別的冬日回憶。

