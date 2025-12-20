太平山國家森林遊樂區元旦贈紀念書籤

林業及自然保育署宜蘭分署所轄太平山國家森林遊樂區，以豐富的森林景觀及四季分明的自然風貌，吸引民眾上山親近自然、體驗山林之美。為迎接嶄新的二○二六年，循例規劃元旦贈送具收藏意義的「新年紀念編號書籤」，傳遞新年的祝福與心意。

凡於二○二六年一月一日元旦當日入園遊客，每人皆可獲贈一張「二○二六新年紀念編號書籤」，數量有限，送完為止。此次發送之紀念書籤採限量編號設計，每一張皆具獨立編號，象徵獨一無二的新年祝福。其中，編號NO.0001的書籤，將由元旦當日第一位入園遊客獲得，並加碼贈送太平山文創商品福袋一份，期盼為新年的第一位旅人留下難忘回憶，也為二○二六年揭開美好序幕。

因園區內宜專一線七K及八點五K目前尚有崩塌及整治工程進行相關交通管制措施，考量遊客行車安全，一一五年二○二六年元旦當日開園時間將維持為上午七時三十分，避免天色未明行經該路段有視線不明衍生之疑慮。各場域服務異動及管制、開放狀態如下：

1.蹦蹦車票每人每次限購十張車票。2.宜專一線七K、八點五K單線雙向通行。3.見晴懷古步道局部開放至七五0M。4.茂興懷舊步道局部開放。5.翠峰湖環山步道局部開放。6.鳩之澤家庭湯屋、餐廳暫停營業。7.鎮安宮及太平詩路東側步道暫停開放。8.翠峰山屋暫停營業。9.步道集章活動，因部分據點整修，檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道戳章，調整至太平山莊服務站櫃。