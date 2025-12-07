太平山宜專一線邊坡崩塌雙向不通 估14:00恢復單線通行

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里，今天凌晨4時發生邊坡崩塌情形，土石占據道路約40公尺，造成雙向交通受阻、無法通行，宜蘭分署派遣人員與機具到場搶修中，預估下午2時恢復單線雙向通行。

太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里，7日凌晨4時發生邊坡崩塌，造成雙向交通受阻，農業部林業及自然保育署宜蘭分署現正搶修中，預估下午2時恢復單線通行。（圖／農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，上午7時30分啟動封閉措施，初步估計崩落的土方高度約2公尺，造成約40公尺路段交通受影響，已投入人員及機具搶修，持續監測邊坡穩定狀況，預計下午2時恢復單線雙向通行。

廣告 廣告

宜蘭分署指出，目前園區內民眾包含昨天住宿的131名遊客，已提醒暫緩下山，由太平山莊提供必要服務及協助，也已通知今天預訂上山的遊客，可至鳩之澤溫泉區或調整行程。