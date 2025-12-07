太平山宜專一線邊坡崩塌 搶通恢復單線通行 園區明上午8時開園

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里，今天（7日）凌晨4時發生邊坡崩塌情形，土石占據道路約40公尺，造成雙向交通受阻、無法通行，宜蘭分署派遣人員與機具到場搶修後恢復單線通行，林保署為確保安全，園區原定明天清晨6時開園，延至上午8時。

太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里，7日凌晨4時發生邊坡崩塌，造成雙向交通受阻，農業部林業及自然保育署宜蘭分署現正搶修後恢復單線通行。（圖／農業部林業及自然保育署宜蘭分署提供）

農業部林業及自然保育署宜蘭分署上午7時30分啟動封閉措施，初步估計崩落的土方高度約2公尺，造成約40公尺路段交通受影響，經投入人員及機具搶修後，下午2時恢復單線雙向通行，昨天住宿太平山莊的131名遊客，在現場人員戒護下通行。

宜蘭分署表示，已在崩塌現場調派1輛怪手進駐隨時待命，明天清晨將巡檢道路狀況，園區原定明天清晨6時開園，延至上午8時開園，以保障遊客安全。

林保署宜蘭分署集水區治理科長洪順福表示，宜蘭分署已針對這處邊坡整治完成規畫設計，將展開刷坡及掛網等作業，工程已上網招標，將於11日開標，得標廠商預計2周內完成前置作業，若一切順利，工程預估明年2月底前完成，屆時可恢復雙向通行，期間將視情況機動管制通行。