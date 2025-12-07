太平山宜專一線邊坡崩塌 搶通恢復單線通行 園區明上午8時開園
農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里，今天（7日）凌晨4時發生邊坡崩塌情形，土石占據道路約40公尺，造成雙向交通受阻、無法通行，宜蘭分署派遣人員與機具到場搶修後恢復單線通行，林保署為確保安全，園區原定明天清晨6時開園，延至上午8時。
農業部林業及自然保育署宜蘭分署上午7時30分啟動封閉措施，初步估計崩落的土方高度約2公尺，造成約40公尺路段交通受影響，經投入人員及機具搶修後，下午2時恢復單線雙向通行，昨天住宿太平山莊的131名遊客，在現場人員戒護下通行。
宜蘭分署表示，已在崩塌現場調派1輛怪手進駐隨時待命，明天清晨將巡檢道路狀況，園區原定明天清晨6時開園，延至上午8時開園，以保障遊客安全。
林保署宜蘭分署集水區治理科長洪順福表示，宜蘭分署已針對這處邊坡整治完成規畫設計，將展開刷坡及掛網等作業，工程已上網招標，將於11日開標，得標廠商預計2周內完成前置作業，若一切順利，工程預估明年2月底前完成，屆時可恢復雙向通行，期間將視情況機動管制通行。
其他人也在看
太平山要道8.5K清晨坍方中斷交通 預估下午2時恢復單線通行
[Newtalk新聞] 太平山國家森林遊樂區今（7）日清晨發生邊坡坍方，導致主要道路「宜專一線」8.5K路段雙向受阻，清晨約4時起全面中斷通行，園區與公路單位已在第一時間緊急派員搶修，目前持續清理落石與土方，並進行邊坡安全評估。 太平山園區管理處表示，坍方面積不小，現場以機具全力排除障礙，預估最快可於今天下午2時恢復單線雙向管制通行，提醒計畫上山的遊客留意最新道路資訊，並配合現場指揮導引。查看原文更多Newtalk新聞報導快訊》06:48花蓮縣近海發生規模4.4有感地震 最大震度花蓮縣石梯坪、臺東縣成功3級柴壽山「探勘達人」失聯18天！ 邱議瑩急赴搜救中心表達深切關懷新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌搶通 單線雙向通行
（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡近期已2次崩塌，未料，今天凌晨4時許同一處邊坡第3度坍塌，造成雙向交通受阻，經搶修，下午2時恢復單線雙向通行。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
太平山宜專一線邊坡崩塌 (圖)
太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里，7日凌晨4時許發生邊坡崩塌，土石占據約40公尺道路。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
台中武陵農場楓紅限定美景來了！錯過等明年
[NOWnews今日新聞]天氣越來越冷，台中武陵農場今（7）日清晨最低溫來到0.2度，農場內藤花園因而不少植物出現冰封現象，形成夢幻「冰晶宮」，而就在溫度漸冷轉冬之際，武陵農場等多地已進入紅葉最佳觀賞...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發起對話
宜蘭太平山聯外道路邊坡崩塌 估下午2時單線通行
（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5公里，今天凌晨4時發生邊坡崩塌，道路雙向無法通行，人員與機具已到場搶修，預估下午2時恢復單線通行。（編輯：李淑華）1141207中央社 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
遊客注意！太平山「宜專一線」凌晨落石中斷 下午恢復通行
即時中心／林耿郁報導遊客注意！太平山國家森林遊樂區內道路「宜專一線」8.5k處，今（7）天凌晨約4點時發生邊坡崩塌、造成雙向無法通行，目前工程人員已經展開搶修，預估下午2時恢復單線通行；想上山的民眾請更改行程，以免敗興而歸。在凌晨4點崩塌後，廠商已於上午7點展開搶修；惟現場落石不斷，預估要到下午才可恢復單線、雙向通車；在此之前民眾將無法上、下山，請改變行程以策安全。道路搶通中。（圖／太平山遊樂區提供）原文出處：快新聞／遊客注意！太平山「宜專一線」凌晨落石中斷 下午恢復通行 更多民視新聞報導遊客注意！太平山邊坡崩塌「單線搶通開園」 東琉線恢復營運好萌! 太平山"黃喉貂"2度鑽進貨車 網笑:大膽貂民歷經邊坡坍塌！太平山雨過天晴 黃喉貂現身趴趴走民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 418
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 7
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 165
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 286
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 14
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 29
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 386
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 小時前 ・ 21
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 20
冬盟》台灣山林從墊底逆襲第3名 彭政閔感受到新世代的不同
冬季聯盟台灣山林在例行賽事墊底，因為韓國職棒聯隊提前回國，山林進入4強排名賽，最終在季軍戰逆轉海洋，總教練彭政閔賽後受訪表示，感受到新世代的不同，「主觀意識比較重。」更需要時間讓雙方去傾聽、溝通，融入彼此去整合。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 21 小時前 ・ 161