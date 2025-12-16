太平山宜專一線七Ｋ災後復建 明年三月起局部休園兩個月

太平山宜專一線因為路基被淘空明年休園兩個月。（太平山莊提供）

記者張正量／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區內宜專一線七公里處，於今一一四年四月三十日因豪雨導致路基嚴重流失，崩塌深度近三十公尺。林業及自然保育署宜蘭分署第一時間投入搶修，並規劃兩階段因應作業，已於五月七日完成第一階段搶通，目前維持單線雙向通車。

為進一步提升行車安全，宜蘭分署邀集專業團隊及專家學者完成第二階段路基復建工程設計，並於十一月完成招標作業，預計於明年正式進場施工，目標恢復雙線通行。整體工程工期約一年，其中前期因需於崩塌路段施作鋼軌微型樁，將於一一五年三月三日至四月三十日期間全面封閉該路段。

施工期間考量大型機具進駐及施工安全需求，太平山園區將實施局部休園約兩個月，僅開放至鳩之澤溫泉區，其餘包含中間、白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點及周邊步道，皆暫停開放。

配合局部休園措施，園區每日開園時間調整為上午八時，入園門票及停車費均調整為原收費五折，國光客運亦僅行駛至鳩之澤溫泉區。宜蘭分署提醒民眾行前留意相關交通與開放資訊，並感謝各界體諒與配合。