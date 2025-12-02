（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】太平山國家森林遊樂區內宜專一線8.5公里處今（2）日上午發生邊坡落石狀況，造成道路雙向受阻。為確保遊客安全，林業及自然保育署宜蘭分署即時啟動封閉措施，並調度人員與機具投入搶修，暫時休園。預計明日上午10時恢復通行。

太平山宜專一線落石交通中斷 預計明（3）日10點恢復通行 - https://www.watchmedia01.com

林保署宜蘭分屬表示，隨著午後邊坡落石情況逐漸趨緩，現場已同步進行路面清理與安全確認作業。然而，考量仍需進一步確保邊坡穩定，園區決定於今日下午休園，以保障遊客安全。

廣告 廣告

因宜專一線8.5公里處道路中斷，今日下山旅客於下午1時30分統一由人員戒護通過崩塌路段後離園；原定續住太平山莊之旅客22位仍滯留園區內，而今日上山的一日遊旅客均停留於崩塌點以下的鳩之澤溫泉區活動。

太平山宜專一線落石交通中斷 預計明（3）日10點恢復通行 - https://www.watchmedia01.com

宜蘭分署經初步評估，待持續清理及搶修完成後，太平山國家森林遊樂區將於明（3）日上午10點重新開園，並以單線雙向戒護通行方式恢復道路通行，當日蹦蹦車第一班次10:30行駛。

宜蘭分署提醒，近期山區雨後地質鬆動，請民眾密切注意太平山即時路況與園區公告，並遵從現場人員指揮，以確保安全。後續最新進展將持續公告，敬請民眾留意。