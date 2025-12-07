太平山宜專一線8.5KM土石崩塌 現場畫面曝光園區急籲「遊客暫緩下山」

【緯來新聞網】位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區今(7日)清晨4時許，宜專一線8.5公里處傳出大規模邊坡滑落意外。現場可見大量岩塊傾瀉而下，覆蓋整條道路，連一旁護欄也遭砸毀，造成雙向交通全面中斷，截至目前無人員傷亡通報，搶修作業仍在進行中，預估下午2時開放單向通行。

太平山宜專一線8.5KM土石崩塌。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

現場崩塌面積廣大，不少巨石橫亙路面，不僅阻礙通行，也為後續清理工作增加難度。工程人員與重機具在上午陸續抵達現場，持續進行碎石移除與道路清理作業，預計最快於今日下午2時可望恢復部分車道單向通行。



管理單位也透過公告提醒民眾，已在該路段設置警戒線與交通錐，並呼籲住宿遊客暫時不要下山；計畫上山的旅客則建議可先行停留於鳩之澤或中間服務站等候，或視情況調整行程以策安全。

廣告 廣告

太平山宜專一線8.5KM土石崩塌。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）

從太平山國家森林遊樂區發布的照片可看到整片山坡滑落大量大小不一的岩石，其中不乏超過一人高的大石，全面覆蓋山路雙線，導致通行中斷，情況嚴峻。施工單位和人員急派藍色挖土機協同作業，清理一側已初步移除部分石塊的路段，現場設置交通錐作為警示。



官方公告提醒宜專一線8.5公里處因邊坡坍方，道路雙向封閉搶修中，預估下午2時開放單向通行。建議下山遊客暫緩行程，上山旅客請視現場狀況彈性安排。

更多緯來新聞網報導

才傳分居凱斯厄本數月 妮可基嫚被證實正式遞交「離婚申請」

韋禮安《披荊斬棘4》成功成團！ 自嘲：平常是這鬼樣子啊？